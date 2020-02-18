Российские покупатели Subaru выбирают EyeSight

Компания Subaru создаёт высокотехнологичные и безопасные автомобили и для компании крайне важно, чтобы автомобили были безопасными для всех участников движения. В быстром ритме современной жизни реальность такова, что водитель не всегда может правильно и вовремя среагировать на изменение дорожной обстановки, и в такой ситуации ему на помощь приходит умная электроника

Для покупателей Subaru, компания предлагает уникальную разработку инженеров Subaru – систему помощи водителю EyeSight. Работа над ней началась еще в 1989 году, затем в 1999 году на рынок была выпущена система активной помощи водителю (ADA). EyeSight же впервые был представлен в Японии в 2008 году, а с 2010 года стал поставляться в качестве дополнительного оснащения на некоторые модели Subaru. Летом 2017 года, по факту проведенных тестов, второе поколение EyeSight адаптировали к российским условиям, и система появилась на российском рынке на третьем поколении Subaru XV.

Российские автолюбители оценили по заслугам технологические достижения и стали чаще заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих. Согласно данным по продажам автомобилей Subaru на территории РФ за 2019 год почти 53% покупателей новых Subaru выбрали именно автомобили, оснащенные системой помощи водителю EyeSight. Первое место занимает Subaru Legacy и 62.3% автомобилей с EyeSight, на втором месте Subaru Outback и 54.2% автомобилей с EyeSight, на третьем месте Subaru Forester и Subaru XV – 52% автомобилей с EyeSight каждой из моделей.

EyeSight в России и в мире

Комплекс превентивной безопасности EyeSight представляет собой стереокамеру, которая анализирует происходящее вокруг автомобиля, и как сидящий рядом бдительный пассажир, предупреждает водителя об опасностях, которые он мог не заметить. Система способна распознавать впередиидущие машины, пешеходов и дорожную разметку. На основании полученных данных она способна удерживать заданное расстояние до идущего впереди автомобиля, осуществлять кратковременные корректировки положения руля в случае, если автомобиль близок к сходу с полосы, следит, не устал ли человек за рулём, а так же готова применить экстренное торможение, если водитель не реагирует на предупреждения. В наши дни на российском рынке в актуальном модельном ряду Subaru кроме Subaru XV системой EyeSight третьего поколения так же оснащены три из шести комплектаций Subaru Forester, четыре из семи комплектаций Subaru Outback и одна из двух комплектаций Subaru Legacy.

По факту проведенных внутренних исследований Subaru Corporation и на основании независимых расчетов «Института исследований дорожно-транспортных происшествий и анализа данных Японии» (ITARDA), собранных за период с апреля 2010 по март 2014, число аварий автомобилей, оснащенных системой EyeSight (в модификации для Японии) было зафиксировано на 61% меньше, чем у автомобилей, не укомплектованных этой системой.

Кроме внутренних исследований, с первых дней существования EyeSight, компания получила огромное количество положительных оценок, как от покупателей, так и от авторитетных организаций, подтверждающих необходимость и востребованность данной системы. По результатам независимых краш-тестов крупнейшие страховые компании США, Европы и Японии неоднократно присуждали высшие оценки автомобилям Subaru, в том числе и оснащенным электронными помощниками.

Следуя в ногу со временем, в январе 2016 года независимый комитет Euro NCAP обновил редакцию методики своих испытаний. С этого времени помимо стандартных ударов о деформируемые препятствия, стали проводить тесты системы предотвращения столкновений с пешеходом, т.е. тестирование работы электронных помощников. По результатам тестов по новой методике в 2017 году Subaru XV стал лучшим в классе «Малый семейный автомобиль, а в декабре 2019 года Subaru Forester последнего поколения набрал максимальные пять звезд в классе «Малый паркетник/минивэн».

Технологический прогресс не стоит на месте, и потребность в автомобилях с электронными помощниками растет. В Subaru продолжают развивать и совершенствовать технологии, направленные на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, и в ближайшее годы готовы будут представить уже четвертое усовершенствованное поколение EyeSight.