В Москве состоялись “Дни Jetour”

В Центре технических видов спорта «Москва» (ЦТВС) прошла серия тест-драйвов автомобилей от Jetour. Участники «Дней Jetour» познакомились с возможностями стильного городского кроссовера Jetour Dashing и семейных кроссоверов Jetour X70 Plus и Jetour X90 Plus на трех различных трассах.





Дни Jetour в Москве

Каждая дорожная ситуация предлагала свои испытания. На первой трассе, «Путешествие», автомобили демонстрировали свою динамику, проверялись тормозные системы и уровень безопасности, включая ABS, EBD и BAS.

Трасса «Город» позволяла оценить управляемость в ограниченных условиях, демонстрировала работу системы кругового обзора 360° и камеры обзора под днищем автомобиля 180°, а также отзывчивость на действия водителя.

«Пикник» представлял собой ситуации с разными препятствиями, где проверялась управляемость в необычных условиях, комфорт при движении по неровностям, плавность хода и уровень шума в салоне.

Все три дня каждый кроссовер Jetour прошел все маршруты, подтвердив свою универсальность в различных сценариях, будь то город или за его пределами. Участники мероприятия имели возможность выбрать автомобиль Jetour, соответствующий их образу жизни и обеспечивающий комфорт и уверенность как в городе, так и в долгих путешествиях.