Exeed выходит на мировой рынок

Exeed — премиальный бренд концерна Chery. Первые серийные модели TX и TXL были презентованы мировому сообществу на «Шанхайском международном автомобильном салоне – 2019» и теперь роскошные кроссоверы выходят на мировую арену.

Exeed – это совершенно новый высококачественный бренд, разработанный на основе технологий и платформ Jaguar Land Rover и Chery.

Название бренда Exeed является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти). Exeed не превосходит других или мир. Его цель — непрерывно учиться тому, как превзойти себя, поддерживать стремление к роскоши и страстно стремиться к будущему. Он не боится препятствий и преград, он готов преодолевать трудности, бросать вызов и покорять.

Так, в Дубае (ОАЭ), символизирующим роскошь, богатство и изобилие, в июне этого года началась рекламная кампания роскошных кроссоверов Exeed TX и TXL. Первые рекламные макеты автомобилей нового амбициозного бренда были размещены в международном аэропорту Дубая. Присутствие Exeed в одном из самых лучших и крупнейших аэропортов мира является важной отправной точкой, сигнализирующей о выходе бренда на международную арену. У кроссоверов TX и TXL есть все предпосылки занять достойное место на рынке Ближнего Востока, а также и в других странах.

Автомобили бренда Exeed появятся в России в 2020 году. В настоящее время автомобиль проходит процедуру сертификации.