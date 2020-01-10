Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США

Рыночная капитализация производителя электромобилей превысила $88 млрд. Это больше, чем совокупно General Motors и Ford – РБК

Капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors — вместе взятых. Только по итогам торгов 8 января стоимость бумаг Tesla на бирже NASDAQ поднялась почти на 5% (с начала года на 17,6%), в результате ее капитализация составила $88,7 млрд, тогда как стоимость GM составляла около $50 млрд, а Ford — $37 млрд, сообщает Reuters.

После открытия торгов стоимость бумаг Tesla несколько снизилась, однако это не помогло ее соперникам отыграться. Через несколько часов, капитализация Tesla составляла около $87,8 млрд, GM — $50,3 млрд, а Ford — $36,5 млрд.

Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигал Ford. В рекордном для себя 1999 году компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 года это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.

Впервые Tesla обошла Ford по рыночной капитализации 3 апреля 2017 года, а уже 10 апреля ее стоимость превысила капитализацию GM.

В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).