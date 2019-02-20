Audi e-tron на легендарной горнолыжной трассе Штрайф

Audi e-tron участвовал в знаменитой гонке Hahnenkamm Race

В конце января первый полностью электрический кроссовер Audi отправился в горы, где лучшие в мире лыжники ведут борьбу за победу в знаменитой гонке Hahnenkamm Race. Специально подготовленный Audi e‑tron покорил один из самых опасных склонов легендарной трассы Штрайф (Streif), который лыжники называют «мышеловка» (Mausefalle). Этот участок с 85-процентным уклоном – самый крутой и опасный склон на знаменитой горнолыжной трассе.

«В прошлом году мы уже демонстрировали миру выдающиеся возможности Audi e‑tron, который принял участие в ряде экстремальных проектов. От горной гонки Пайкс-Пик до солевых равнин Намибии и высоковольтного тестового стенда в Берлине — прототип Audi e‑tron справился с самыми сложными задачами, — рассказывает Петер Оберндорфер (Peter Oberndorfer), руководитель отдела коммуникаций по продуктам и технологиям. – Осуществив сенсационный подъем на склон Mausefalle, мы в очередной раз расширили границы возможного и продемонстрировали техническое совершенство полного привода quattro в электромобиле».

Участок Mausefalle имеет 85-процентный уклон и является самым крутым отрезком знаменитой трассы Штрайф в Китцбюэле. Для подъема по этому склону Audi e‑tron был оснащен специальной системой привода quattro с двумя электродвигателями на задней оси и одним – на передней. Суммарная мощность силовой установки достигла 503 л. с. (370 кВт), а крутящий момент на колесах – 8 920 Н·м. Это обеспечило максимальную производительность на крутом склоне. Кроме этого, электрический кроссовер от Audi получил модифицированное программное обеспечение, отвечающее за управление тягой и распределение крутящего момента с учетом сложных условий трассы Штрайф. 19-дюймовые шины с особыми шипами были специально разработаны для этого заезда и обеспечили необходимое сцепление на снегу и льду.

«Подъем на 85-процентный склон на первый взгляд кажется невозможным», — говорит Маттиас Экстрём, который управлял Audi e‑tron во время заезда. «Даже на меня произвело огромное впечатление то, как этот автомобиль справляется со столь сложной задачей», – добавил чемпион мира по ралли-кроссу и двукратный чемпион DTM.

Знаменитый гонщик назвал этот проект одним из самых запоминающихся в своей жизни.

Для максимальной защиты пилота полностью электрический кроссовер Audi e‑tron, на примере которого было продемонстрировано техническое совершенство технологии quattro, был оборудован каркасом безопасности и гоночным сиденьем с шеститочечными ремнями. Кроме этого, автомобиль оснастили страховочным приспособлением, через которое был пропущен трос. Лебедка при этом не использовалась.