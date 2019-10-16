Компания Hyundai запускает онлайн-сервис Hyundai Mobility

Hyundai запускает онлайн-сервис подписки Hyundai Mobility – приложение можно скачать в Apple Store и Google Play

Hyundai Mobility позволяет полностью дистанционно, без помощи сотрудников сервиса или менеджеров ДЦ, подать документы на одобрение заявки на подписку, узнать о наличии доступных авто в режиме реального времени, выбрать модель, комплектацию и цвет автомобиля, а также выбрать ближайший дилерский центр, в котором удобно забрать автомобиль, и оплатить подписку онлайн.

Подробная информация о подписке будет доступна на экране поездки в мобильном телефоне пользователя. Приложение оповестит о необходимости продлить период подписки или сдать автомобиль, оплатить штраф ГИБДД, пройти ТО или сменить резину. Каждому пользователю сервиса доступна опция дистанционного управления автомобилем (Mobikey).

В начале октября компания объявила цены на онлайн-подписку, которую можно оформить на модели Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях.

На старте проекта в приложении доступна к выбору подписка Freedom (от 1 месяца до года). Позже появятся варианты почасовой и посуточной подписки (City и Country).

Подписка Freedom