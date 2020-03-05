Volvo готовит два новых кроссовера

Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда. Один из них ориентирован на молодую аудиторию, а второй призван стать достойным соперником для люксовых BMW X7 и Mercedes-Benz GLS

По данным портала NJCAR.RU, большой вседорожник, который получит название XC100, разработан на базе актуального флагманского кроссовера XC90. Использование уже существующей модели в качестве “донора” поможет уменьшить затраты на проектирование, а также организацию выпуска авто. Предполагается, что новинка будет крупнее XC90: длина – больше на 180 мм, а ширина – на 130 мм. В салоне предусмотрят несколько схем посадки: классическая “2+3+2”, а также более комфортная – “2+2+2”. Ожидается, что новинка появится на рынке во втором полугодии 2023-го.

Вторая новинка – C40, представляющая собой купеобразную версию самого маленького паркетника Volvo XC40 Recharge с электрической силовой установкой мощностью 408 л.с. и запасом хода в 400 км. Производитель позиционирует эту модель в качестве нишевой, причем ежегодные объемы продаж, по планам, составят около 8 000 единиц. Передняя часть этого авто будет выглядеть также, как у Volvo XC40 Recharge, зато дизайн кормы окажется другим. Появление новинок на рынке ожидается во второй половине 2021 года.