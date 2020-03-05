Volvo готовит два новых кроссовера

Volvo готовит два новых кроссовера
05 марта 13:11 2020

Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда. Один из них ориентирован на молодую аудиторию, а второй призван стать достойным соперником для люксовых BMW X7 и Mercedes-Benz GLS

По данным портала NJCAR.RU, большой вседорожник, который получит название XC100, разработан на базе актуального флагманского кроссовера XC90. Использование уже существующей модели в качестве “донора” поможет уменьшить затраты на проектирование, а также организацию выпуска авто. Предполагается, что новинка будет крупнее XC90: длина – больше на 180 мм, а ширина – на 130 мм. В салоне предусмотрят несколько схем посадки: классическая “2+3+2”, а также более комфортная – “2+2+2”. Ожидается, что новинка появится на рынке во втором полугодии 2023-го.

Volvo XC90 2020

Volvo XC90 2020

Вторая новинка – C40, представляющая собой купеобразную версию самого маленького паркетника Volvo XC40 Recharge с электрической силовой установкой мощностью 408 л.с. и запасом хода в 400 км. Производитель позиционирует эту модель в качестве нишевой, причем ежегодные объемы продаж, по планам, составят около 8 000 единиц. Передняя часть этого авто будет выглядеть также, как у Volvo XC40 Recharge, зато дизайн кормы окажется другим. Появление новинок на рынке ожидается во второй половине 2021 года.

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Volvo
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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