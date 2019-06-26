Mercedes-Benz создало специальные комплектации для популярных моделей Vito и нового Sprinter

Автомобили в специальных комплектациях для российских клиентов от Mercedes-Benz: Vito Life и Sprinter Limited Edition

В заботе о российских клиентах малотоннажное подразделение Mercedes-Benz создало специальные комплектации для популярных моделей Vito и нового Sprinter. В них вошли пользующиеся наибольшим спросом опции, при этом соблюден баланс в соотношении привлекательной стоимости и обширной комплектации. Первые автомобили Mercedes-BenzVitoLife и SprinterLimitedEdition уже доступны в официальных дилерских центрах.

Микроавтобус Mercedes-Benz Vito Life сочетает в себе практичность полного привода, восьми посадочных мест, мощного дизельного двигателя 190 л.с. Активный парковочный ассистент, климат-контроль Thermotronik, две сдвижные двери с электроприводом, автомагнитола Audio 15, рейлинги на крыше, система освещения ILS – все это слагаемые отличной поездки. Прибавьте сюда эффектные оклейку, функциональные накладки на пороги и колёсный диски 19 дюймов. В стоимость автомобиля уже входит сервисный сертификат «Компакт» на четыре плановых техобслуживания на 4 года. Рекомендованная розничная стоимость Mercedes-Benz Vito Life – 4 860 000 рублей.

Фургон Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition учитывает локальные особенности эксплуатации: эргономичное сиденье водителя оборудовано подогревом и двумя подлокотниками, рулевая колонка регулируется по вылету и по углу наклона, над ветровым стеклом предусмотрена глубокая полка для документов, в центральной консоли есть USB-выход, между сиденьями водителя и двухместным пассажира – глубокий двойной подстаканник. Специальное исполнение подвески для плохой дороги, усиленный передний мост и система стабилизации при боковом ветре в составе системы стабилизации ADAPTIVE ESP – такой автомобиль выдержит длительные переезды с высокой нагрузкой. Автомобиль с передним или задним приводом доступен с экономичным четырёхцилиндровым дизельным двигателем мощностью 84 кВт (114 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цена – 2 499 000 рублей с НДС.