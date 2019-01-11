Под Минском столкнулись два автобуса, перевозившие детей

Под Минском столкнулись два автобуса, перевозившие детей
Январь 11 07:02 2019

Автобусы, перевозившие детей в сопровождении ГАИ, столкнулись из-за лосей

8 января, около 18:45, автобус, в котором ехали дети из Могилевской области, попал в ДТП в Червенском районе Минской области. Среди пострадавших — две девочки. Сообщается, что колонну сопровождала машина Госавтоинспекции, однако несмотря на меры безопасности произошла авария. Причиной называют появление на проезжей части диких животных.

дтп Могилев

По предварительной информации, по автотрассе Минск — Могилев двигалась автоколонна из девяти автобусов, в которых дети из Могилевской области возвращались из белорусской столицы. Колонну сопровождали автомобили ГАИ. На 74-м километре дороги, вблизи деревни Колодежи Червенского района Минской области, на трассу выскочили несколько лосей. Водители автобусов начали экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В итоге два автобуса столкнулись.

дтп Могилев

Среди пострадавших — две девочки 2006 года рождения из Черикова и Чериковского района. Детей доставили в больницу для обследования: они получили незначительные травмы. По факту ДТП проводится проверка.

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AMSRUS
AMSRUS

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