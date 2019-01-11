Под Минском столкнулись два автобуса, перевозившие детей

Автобусы, перевозившие детей в сопровождении ГАИ, столкнулись из-за лосей

8 января, около 18:45, автобус, в котором ехали дети из Могилевской области, попал в ДТП в Червенском районе Минской области. Среди пострадавших — две девочки. Сообщается, что колонну сопровождала машина Госавтоинспекции, однако несмотря на меры безопасности произошла авария. Причиной называют появление на проезжей части диких животных.

По предварительной информации, по автотрассе Минск — Могилев двигалась автоколонна из девяти автобусов, в которых дети из Могилевской области возвращались из белорусской столицы. Колонну сопровождали автомобили ГАИ. На 74-м километре дороги, вблизи деревни Колодежи Червенского района Минской области, на трассу выскочили несколько лосей. Водители автобусов начали экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В итоге два автобуса столкнулись.

Среди пострадавших — две девочки 2006 года рождения из Черикова и Чериковского района. Детей доставили в больницу для обследования: они получили незначительные травмы. По факту ДТП проводится проверка.