Единая Лига ВТБ и Changan объявляют о партнерстве на Матче Всех Звезд 2020

Единая Лига ВТБ и Changan объявляют о партнерстве на Матче Всех Звезд 2020, который состоится 16-го февраля 2020. Во время матча перед многотысячной аудиторией будет презентована новая модель – Changan CS75FL

Генеральный директор Лиги Илона Корстин:

«Мы рады, что Changan – одна из крупнейших китайских автомобильных компаний с более чем 150 летней историей – стала партнером Лиги ВТБ на Матче Всех Звезд в Москве. Уверены, что представители компании оценят высокий потенциал российской баскетбольной аудитории, которая будет 16 февраля следить за игрой на «ВТБ Арене» и на телеэкранах федерального канала Матч ТВ», – заявила генеральный директор Лиги Илона Корстин.

Генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь:

«От лица компании Changan Motors Rus благодарю Лигу ВТБ за приглашение присоединиться к миру баскетбола и стать партнером на Матче Всех Звезд в Москве. Для нас, как для лидера на китайском рынке, очень важно и в России, показать силу и возможности компании Changan широкой аудитории и рассказать о новой модели – CS75FL. Мы уверены, что у поклонников спорта и технологичных автомобилей много общего и мы все насладимся Матчем 16-го февраля на «ВТБ Арене», – сказал генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.

В рамках партнерства Changan и Лига ВТБ запустили конкурс в социальных сетях, финал которого состоится на Матче Всех Звезд 16-го февраля, а победитель станет счастливым обладателем кроссовера Changan CS75FL. Все подробности на сайтах Changan Motors Rus и Лиги ВТБ, а также в социальных сетях партнеров.