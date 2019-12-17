Новый Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

Палитра компактных 35-ых моделей – как способа войти в мир Mercedes-AMG – теперь довершена

Семейство из семи представителей – начиная с А-Класса в кузове хетчбэк и седан (для Китая – в удлинённой версии), включая купе CLA и CLA Shooting Brake, и заканчивая семиместным GLB – обретает теперь с выходом нового GLA 35 4MATIC (расход топлива в смешанном цикле: 7,5-7,4 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 171-170 г/км) свою полноту. Его техническая основа уже успела отлично зарекомендовать себя: турбированный четырёхцилиндровый двигатель с рабочим объёмом в 2,0 л и высоким крутящим моментом развивает мощность в 225 кВт (306 л. с.), которая через 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и систему полного привода переменно распределяется между всеми четырьмя колёсами. Своими динамическими характеристиками (разгон с нуля до 100 км/ч за 5,1 с) и способностью обеспечить опыт вождения уровня Performance он апеллирует к ценящей спортивность целевой аудитории.

«Новым GLA 35 мы придаём завершённость нашему привлекательному портфолио компактных моделей начального уровня Mercedes-AMG, – рассказывает Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH. – Наша широкая палитра предложений в этом сегменте насчитывает, таким образом, семь моделей, с помощью которых мы можем удовлетворить самые разнообразные пожелания клиентов, а также последовательно транслировать нашу философию „Спортивной динамики“ (Driving Performance) AMG в динамично растущий сегмент автомобилей компакт-класса. Атлетичный дизайн, превосходная мощь и приводящая в восторг управляемость превращают новый GLA 35 в спортивный кроссовер с присущими AMG „генами“».

Характерный для Mercedes-AMG, характерно динамичный: дизайн экстерьера

Дизайн автомобиля GLA 35, базируясь на линии исполнения AMG Line, посредством присущих именно ему отличительных черт расставляет неповторимые акценты. Свойственная AMG облицовка решётки радиатора подчёркивает принадлежность к семейству высокодинамичных автомобилей. Среди других опознавательных признаков молдинги на левом и правом воздухозаборниках, а также передний спойлер (сплиттер)в цвете «серебристый хром» либо на заказ в глянцевом чёрном исполнении. При взгляде на автомобиль сбоку внимание на себя обращают 19-дюймовые легкосплавные диски AMG цвета «серый тантал» с полировкой и дизайном «5 двойных спиц» (в качестве опции доступны и другие варианты дизайна с диаметром 19, 20 либо 21 дюйм), а также молдинги дверей со вставками цвета «серебристый хром» либо в глянцевом чёрном исполнении (на заказ).

В дизайне задней части кузова особое внимание на себя обращают: эффектный задний бампер со вставкой в виде диффузора, спойлер AMG в виде накладки, расположенной поверх спойлера на крыше, и два круглых патрубка глушителей слева и справа. Двухсекционные узкие задние фонари заставляют заднюю часть кузова автомобиля GLA казаться по-особенному широкой. Предлагаемый в качестве дополнительного оборудования пакет AMG Night за счёт элементов дизайна в глянцевом чёрном цвете, тонировки остекления, начиная со стойки кузова, а также чёрных хромированных патрубков глушителей придаёт автомобилю ещё более индивидуальный облик.

Спортивный интерьер с информационно-развлекательной системой MBUX

В салоне взаимно дополняют друг друга атмосфера хай-тека и полностью цифровая индикация. Характерной чертой интерьера является комбинированная обивка сидений «искусственная кожа ARTICO/микрофибра DINAMICA чёрного цвета» с контрастной прострочкой красного цвета и красными ремнями безопасности. Декоративные элементы с текстурой карбона и украшенные красным кольцом дефлекторы обдува расставляют дополнительные акценты в салоне. В качестве альтернативы на серийной основе доступна отделка искусственной кожей ARTICO цвета «чёрный/белый „Нева“». Ещё четыре варианта кожаной обивки предлагаются уже в рамках дополнительного оборудования.

Сочетание спортивного дизайна с тщательнейшей проработкой деталей проявляется и в исполнении информационно-развлекательной системы MBUX с её инновационной концепцией индикации и управления. Эмоциональное обыгрывание подчёркивает понятность структуры управления и характеризуется великолепной 3D-графикой в высочайшем разрешении. Визуально под общим внешним стеклом оба дисплея сливаются в единую широкоэкранную приборную панель и в качестве центрального элемента подчёркивают тем самым горизонтальную ориентацию дизайна интерьера.

Будь то сенсорная панель, сенсорные кнопки Touch Control на рулевом колесе, сенсорный экран, управление посредством голоса или жестов – концепция управления здесь в равной степени поражает своим разнообразием и своей гибкостью. Благодаря инновационному голосовому управлению – активируемому произнесением фразы «Привет, Мерседес!» – интеллектуальное программное обеспечение автомобиля распознаёт и понимает практически любые команды, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля, причём даже если они формулируются иносказательно.

Полностью цифровая комбинация приборов с характерной для AMG индикацией

Если говорить о комбинации приборов, то водитель может переключаться между тремя стилями отображения AMG: «Классическим», «Спортивным» и «Суперспорт». Особенно эффектно выглядит стиль «Суперспорт» с расположенным по центру круглым тахометром и находящимися слева и справа от него столбчатыми индикаторами дополнительной информации: они изображены таким образом, что, образуя трёхмерную перспективу, они удаляются в глубину фона к своего рода искусственному горизонту. Через меню AMG водитель может выводить на экран различные специализированные индикаторы, как, например, Warm-up («Прогрев»), Set-up («Настройки»), G-Force («Перегрузки») и параметры двигателя. Ориентированность на динамику подчёркивает также и мультимедийный дисплей с сенсорным экраном – за счёт такой присущей именно AMG индикации, как визуализация режимов движения или данные телеметрии.

Центральная консоль с отделкой «рояльный лак» и серийно устанавливаемой сенсорной панелью обзавелась дополнительными переключателями, позволяющими варьировать функциональность системы ESP® с 3-ступенчатой программой контроля, включать режим ручного управления трансмиссией и управлять доступной в качестве опции подвеской AMG RIDE CONTROL с адаптивным регулированием амортизаторов.

Рулевое колесо AMG: в этом поколении – с предлагаемыми в качестве опции кнопками на рулевом колесе

Многофункциональное спортивное рулевое колесо, отделанное кожей наппа, отличается высочайшей эргономичностью и интуитивно понятным управлением. Уплощённый снизу обод рулевого колеса, отделанный в области захвата перфорированной кожей с контрастной декоративной прострочкой красного цвета, впечатляет как визуально, так и на ощупь. Подрулевые переключатели передач с гальваническим покрытием делают возможным ещё более спортивный стиль вождения, позволяя переключать передачи вручную.

Предлагаемые в качестве опции варианты рулевого колеса AMG Performance и соответствующие кнопки AMG на рулевом колесе выполнены так, чтобы визуально и на ощупь способствовать спортивной динамике. Материал отделки обода чрезвычайно надёжно сидит в руках и вместе с отметкой на «12 часов» указывает на связь с автоспортом. Кнопки на рулевом колесе позволяют очень быстро и точно управлять функциями, связанными с динамикой движения, – в целях обеспечения сосредоточенного и ориентированного на результат вождения.

Внизу внимание к себе привлекают спортивные педали из матированной нержавеющей стали, чья функциональность и внешний вид способствуют ощущению причастности к автоспорту. Резиновые вставки улучшают сцепление педалей с подошвой. Напольные коврики чёрного цвета с логотипом AMG и окантовкой, напоминающей нубук, подчёркивают принадлежность к бренду.

Регистратор данных на гоночной трассе: AMG TRACK PACE

Предлагаемый в качестве опции «гоночный инженер» AMG TRACK PACE интегрируется в мультимедийную систему MBUX, чтобы быть способным целенаправленно анализировать и улучшать навыки спортивного вождения. Помощь ему в этом оказывают спутниковая система глобального позиционирования GPS, а также данные о продольном и поперечном ускорениях, положениях педали газа и тормоза, а также об угле поворота управляемых колёс.

Все параметры наглядно отображаются на дисплее и могут считываться непосредственно в автомобиле. Отображение данных осуществляется на мультимедийном дисплее, комбинации приборов и доступном в качестве опции проекционном дисплее. Известные гоночные трассы, например, Нюрбургринг или Спа-Франкоршам, уже сохранены в памяти. Кроме того, есть возможность записывать собственные маршруты. Отображение карт можно переключать с 2D на 3D и обновлять их онлайн.

Функция дополненной реальности системы MBUX делает, кроме того, возможным отображение на мультимедийном дисплее и доступном в качестве опции проекционном дисплее идеальной траектории прохождения гоночной трассы, подгруженной в систему, так что водитель сможет улучшать своё время прохождения круга, будто работая под руководством виртуального инструктора.

Усиленная конструкция кузова с повышенной жёсткостью на кручение

Целенаправленные меры по повышению жёсткости передней части конструкции кузова лежат в основе точной управляемости, а также стабильности схождения и развала даже при усиленной эксплуатации автомобиля. Так называемая «панель жёсткости», алюминиевая пластина, привинченная снизу под двигателем, повышает – и в случае автомобиля GLA 35 – жёсткость передней части кузова на кручение. Две дополнительные диагональные распорки спереди на днище кузова также сводят к минимуму скручивание, повышая тем самым жёсткость.

Турбированный четырёхцилиндровый двигатель мощностью 225 кВт (306 л. с.)

2,0-литровый турбированный двигатель впечатляет своей чрезвычайно быстрой реакцией на перемещения педали газа, высоким крутящим моментом (максимально 400 Н⋅м при 3000 об/мин), крайне высокими оборотами и эмоциональным звучанием. Блок-картер, выполненный из высокопрочного и лёгкого, литого под давлением алюминия, снижает массу автомобиля в очень важном для его динамики месте. Для наддува применяется двухканальный турбокомпрессор (Twin Scroll). Он сочетает оптимальную реакцию на низких оборотах двигателя с высоким ростом мощности на повышенных оборотах.

Высокотехнологичность этого четырёхцилиндрового двигателя подчёркивается также множеством мер по повышению его экономичности. Среди них система регулируемых фаз газораспределения CAMTRONIC, интеллектуальное управление температурой охлаждающей жидкости и масла, высокоточные пьезоэлектрические инжекторы, а также зажигание рабочей смеси несколькими последовательными искровыми разрядами свечи. Применяемая при производстве двигателя патентованная технология CONICSHAPE® конического хонингования зеркал цилиндров уменьшает трение в конструкции двигателя, повышая тем самым его экономичность.

Резво переключающаяся коробка передач AMG SPEEDSHIFT DCT 8G с двойным сцеплением

Свой вклад в маневренный и динамичный характер нового GLA 35 4MATIC вносит также коробка передач AMG SPEEDSHIFT DCT 8G с двойным сцеплением и восемью передачами. Передаточные числа подобраны таким образом, что водитель во всех скоростных диапазонах заметит, насколько быстро осуществляется разгон; это сочетается с быстрым переключением передач и оптимальным процессом перехода от одной передачи к другой.

Применяемая на серийной основе функция RACE START позволяет разгоняться с места с максимальным ускорением и дарит яркие впечатления. Палитру функциональных возможностей коробки передач AMG SPEEDSHIFT DCT 8G довершают «Кратковременный М-режим», позволяющий пользоваться подрулевыми переключателями во всех режимах движения, а также режим «М» для переключения передач вручную подрулевыми переключателями.

Регулируемый полный привод AMG Performance 4MATIC

Динамика, маневренность и мощь – эти три понятия характеризуют полный привод, применяемый на серийной основе в новом AMG GLA 35 4MATIC. Система регулируемого полного привода AMG Performance 4MATIC сочетает в себе способность обеспечивать максимально возможный уровень тягового усилия с умением доставлять массу удовольствия от вождения. Распределение момента осуществляется плавно, чтобы обеспечить управляемость при повышающейся динамике. Диапазон распределения начинается от чисто переднего привода и доходит до соотношения 50 : 50 между передней и задней осями. Распределение крутящего момента между передней и задней осями реализуется через интегрированную в главную передачу многодисковую фрикционную муфту. Процесс регулирования осуществляется электромеханическим способом. Распределение крутящего момента зависит не только от таких факторов, как скорость движения, величина продольного и поперечного ускорений, угол поворота колёс, но также и от разницы между частотой вращения отдельных колёс, выбранной передачи и положения педали акселератора.

Электромеханическое управление, в отличие от электрогидравлической системы, обладает преимуществами, нацеленными, прежде всего, на тонкую подстройку динамики – в первую очередь, за счёт значительно более быстрой по своей реакции и не зависящей от числа оборотов активизации фрикционов во всём их рабочем диапазоне.

При включённой системе ESP® система 4MATIC работает в режиме «Комфорт». Как только водитель посредством переключателя перейдёт в режим ESP® SPORT Handling («Режим СПОРТИВНОЙ управляемости ESP®») либо отключит систему ESP® (ESP® OFF), система 4MATIC перейдёт в режим «Спорт», чтобы обеспечить более высокую маневренность и сдвинуть порог для своего стабилизирующего вмешательства на более поздний момент.

Широкий диапазон изменения характеристик автомобиля

Пять режимов движения AMG DYNAMIC SELECT «Скользко», «Комфорт», «Спорт», Спорт+» и «Индивидуальный» обеспечивают широкий диапазон изменения характеристик автомобиля, от нацеленных на комфорт до ориентированных на динамику. При этом изменяются такие ключевые параметры, как реакция двигателя и коробки передач.

Режим движения «Скользко» оптимально настроен на ситуацию, когда на проезжей части скользко или когда она обледенела; он уменьшает мощность двигателя и делает характеристику крутящего момента более плавной. Очень плавное переключение передач и более раннее переключение на следующую верхнюю передачу поддерживают этот ориентированный на стабильность характер движения.

Режим движения «Комфорт» нацелен на комфортабельное движение с оптимизированным расходом топлива, в частности, за счёт очень раннего переключения на более высокую передачу. Подвеска и рулевое управления получают настройку с акцентом на комфорт.

Режимы «Спорт» и «Спорт+» характеризуются маневренностью, особым удовольствием от вождения в сочетании со спортивной настройкой двигателя и коробки передач.

«Индивидуальный» режим даёт возможность настраивать отдельные параметры с учётом персональных предпочтений и сохранять их в системе. Кроме того, здесь в настройках привода Reduced («Сниженный») и Moderate («Умеренный») доступна также функция движения накатом.

AMG DYNAMICS: больше маневренности при высокой курсовой устойчивости

Новой интересной особенностью автомобиля GLA 35 4MATIC стала система AMG DYNAMICS, связанная с режимами движения AMG DYNAMIC SELECT. Эта интегрированная система регулирования динамики расширяет стабилизирующие функции системы ESP®, направляя её вмешательство на повышение маневренности автомобиля в соответствии с пожеланиями водителя. Например, при динамичном прохождении поворотов кратковременный тормозной импульс на заднее колесо, находящееся на внутренней стороне поворота, вызывает заданный момент рысканья автомобиля вокруг своей вертикальной оси. В результате автомобиль GLA 35 4MATIC мгновенно и очень точно реагирует на повороты рулевого колеса.

Различные по характеру проявления системы AMG DYNAMICS описываются понятиями Basic («Базовый») и Advanced («Продвинутый»). На мультимедийном дисплее при выборе режимов движения новый символ AMG DYNAMICS отображается с соответствующим дополнительным атрибутом.

Программа Basic работает в режимах движения «Скользко» и «Комфорт». В этом случае GLA 35 4MATIC будет демонстрировать очень высокую устойчивость при движении с интенсивным демпфированием рысканья.

Программа Advanced активизируется в режимах «Спорт» и «Спорт+». GLA 35 4MATIC остаётся нейтрально-сбалансированным. Меньшее демпфирование рысканья, более чуткий руль и повышенная маневренность поддерживают динамичные манёвры, например, при движении по извилистым шоссе.

В режиме движения «Индивидуальный» водитель может самостоятельно задавать программы AMG DYNAMICS. Помимо этого, активировать программы AMG DYNAMICS можно также в независимости от режима движения, отдельно выбирая их посредством кнопок AMG на рулевом колесе.

Подвеска AMG RIDE CONTROL с особыми компонентами

Подвеска AMG настроена на достижение высокой скорости в поворотах при минимальной тенденции к крену. Тем самым полностью раскрывается потенциал динамики автомобиля GLA 35 4MATIC. Большой запас по управляемости при движении с близкой к пределу динамикой гарантирует чистое удовольствие от вождения – но при этом всегда будет сохраняться безопасность и уверенный контроль над автомобилем. На передней оси применяется конструкция с амортизационными стойками МакФерсона. Задачу направления колеса на каждой из сторон берёт на себя расположенный ниже центра колеса поперечный рычаг, амортизационная стойка и поперечная рулевая тяга.

Особая геометрия оси уменьшает влияние привода на рулевое управление, чтобы повысились комфорт и маневренность. Поперечный рычаг из алюминия уменьшает величину неподрессоренных масс, позволяя тем самым упругой подвеске реагировать ещё более чутко. К характерному для AMG кулаку передней подвески радиально привинчена тормозная скоба – техническое решение, заимствованное из автоспорта. 4-рычажная задняя подвеска жёстко связана с кузовом через подрамник. Для подвески каждого из задних колёс применяется по три поперечных и по одному продольному рычагу, чья комбинация позволяет обеспечить максимум устойчивости при движении и маневренности.

Благодаря адаптивному регулированию амортизаторов AMG RIDE CONTROL, доступному в качестве опции, водитель может выбирать между тремя разными настройками, отвечающими за регулирование подвески. Спектр настроек варьирует от подчёркнуто комфортного до спортивно-ориентированного варианта. Система работает в полностью автоматическом режиме, адаптируя в зависимости от текущей дорожной ситуации силу амортизации для каждого конкретного колеса с учётом состояния дороги и режима движения. Это происходит плавно и в течение миллисекунд – в широком поле характеристик системы амортизации. В результате этого в равной мере повышаются комфорт качения и маневренность.

Надёжная тормозная система повышенной мощности

Тормозная система AMG повышенной мощности обеспечивает надёжное замедление без потери мощности и короткий тормозной путь. На передней оси применяются 4-поршневые неподвижные тормозные скобы моноблочной конструкции и тормозные диски диаметром 350 мм, на задней – 1-поршневые плавающие тормозные скобы и тормозные диски диаметром 330 мм. Тормозные диски выполнены вентилируемыми и перфорированными, чтобы лучше отводить тепло и препятствовать снижению эффективности торможения даже при экстремальной эксплуатации автомобиля. Тормозные скобы серебристого цвета украшены чёрным логотипом AMG.

Рулевое управление со специальным зубчато-реечным механизмом и изменяемым передаточным отношением

Параметрическое рулевое управление в электромеханическом исполнении, регулирующееся в зависимости от скорости движения, за счёт своей чуткой реакции поддерживает спортивный стиль вождения. Оно располагает особым зубчато-реечным механизмом с изменяемым передаточным отношением и двумя характеристиками: в зависимости от того, какой режим движения включил водитель, рулевое управление будет ощущаться либо по-спортивному жёстко, либо мягче – с акцентом на больший комфорт. С ростом скорости движения поддержка со стороны усилителя рулевого привода уменьшается, а при снижении скорости она начинает последовательно нарастать. Таким образом, при движении на низкой скорости потребуется сравнительно меньше усилий на ободе рулевого колеса, в то время как на повышенных скоростях будет сохраняться максимально возможный контроль над автомобилем. Будучи жёстко смонтированным в интегральном подрамнике, рулевое управление обладает ещё лучшей связью с кузовом, в результате чего повышается точность рулевого управления.

Выхлопная система AMG с заслонкой в выпускном тракте для акустической модуляции

Выхлопная система AMG подчёркивает спортивный и в тоже время практично-повседневный характер этой новой модели. В зависимости от выбранного режима движения характер звучания варьируется от эмоционального («Спорт+») до сдержанного («Скользко», «Комфорт», «Спорт»). Соответствующие характеристики достигаются за счёт использования заслонки в выпускном тракте, в зависимости от частоты оборотов и нагрузки.

Основные характеристики: