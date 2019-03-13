В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок

2019 году концерн Volkswagen порадует автолюбителей большим количеством новинок

На прошедшей пресс-конференции, немецкий автоконцерн подтвердил выход нескольких новинок уже в 2019 году.

Итак, на состоявшейся сегодня пресс-конференции, представители марки подтвердили выход в 2019 году следующих моделей: Audi Q3 Sportback, Bentley Flying Spur, Porsche Cayenne Coupe, Volkswagen Golf восьмого поколения и одного неназванного автомобиля. Последним может стать электрическая версия седана Bora или Lavida.

К сожалению, представители марки не рассказали ни о дате выхода моделей, ни об их технических характеристиках. Однако ранее в сети появились слухи о том, что в марте текущего года состоится дебют Porsche Cayenne Coupe. А не так давно мы писали о появлении шпионских фотографий Bentley Flying Spur.

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