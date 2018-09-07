Маск и наркотики в прямом эфире Илон Маск курит марихуану в эфире

Бизнесмен Илон Маск курил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.

Видеозапись шоу доступна на YouTube. Миллиардер попробовал наркотик в процессе беседы с американским комиком и телеведущим Джо Роганом. После генеральный директор Tesla выпил виски со льдом, заметив, что алкоголь тоже является наркотиком.

Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно. «Да, я думаю, что однажды пробовал», — заявил он. Роган предположил, что Маск не может себе позволить употреблять наркотики из-за акционеров, на что тот ответил, что это вполне законно.

В американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года.

В рамках интервью Илона Маска Джо Рогану собеседники подняли темы будущего компании Tesla, будущего развития человечества, особенностей разработки искусственного интеллекта.

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Ранее пользователи сети и журналисты предположили, что Маск является активным наркопотребителем. Это произошло после публикации бизнесменом твита о выкупе Tesla по 420 долларов за акцию, поскольку число обозначает популярное время употребления марихуаны. Однако Маск опроверг домыслы, заявив, что наркотики не прибавляют ему продуктивности.

Лента.ру