В Москве запустят новые выделенные полосы

В Москве запустят новые выделенные полосы
Январь 10 22:04 2019

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о запуске новых выделенных полос на Минской улице и Калужском шоссе

Работа полос начнется с четырнадцатого января

На Калужском шоссе “выделенка” заработает от дома 14, строения 2 до выезда из деревни Городище. Что касается Минской улицы, то полосы пройдут от Ломоносовского проспекта до Сеславинской улицы, прерываясь на участке от съезда на Кутузовский проспект до площади Ромена Роллана. В обратном направлении она появится от Большой Филевской улицы до Ломоносовского проспекта с разрывом на отрезке от Малой Филевской улицы до площади Ромена Роллана, сообщает источник.

Что касается протяженности, то участок на Минской улице составит три километра, а участок Калужского шоссе будет составлять почти семь километров. По словам г-на Ликсутова, “ввод «выделенок» позволит наземному транспорту поехать быстрее, а пассажирам сократить время ожидания на остановке».

На тему:

  Article "tagged" as:
выделенная полосаМосква
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Электрокар за 10 тысяч долларов

Электрокар за 10 тысяч долларов 4

Ford Galaxy нового поколения станет топовой моделью Ford в сегменте минивэнов

Ford Galaxy нового поколения станет топовой моделью Ford в сегменте минивэнов 0

KIA представила новый электрокроссовер Niro EV

KIA представила новый электрокроссовер Niro EV 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.