Иностранным гражданам запрещено работать водителями такси и автобусов в Якутии

Глава Якутии ввел запрет на водителей-мигрантов в такси и автобусах

В среду глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение компаниями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Николаев расширил перечень видов экономической детальности, на которые установлен запрет к привлечению иностранных работников, новыми видами профессиональной, научной и технической деятельности. Так, иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на основании патентов, нельзя будет заниматься деятельностью в области права, бухгалтерского учёта, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок и прочей профессиональной научной и технической деятельностью.

Кроме того, новым указом глава региона конкретизировал и расшифровал перечень видов экономической деятельности, по которым на текущий год установлен запрет на привлечение иностранных работников. В частности, установлен запрет на производство пищевых продуктов, напитков, одежды, на деятельность по перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, автомобильного грузового транспорта, в области образования и здравоохранения и другие виды деятельности.

Всего главой установлен запрет на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, научной и технической деятельностью, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

В настоящее время в Якутии установлена наивысшая стоимость патента для мигрантов среди всех субъектов Российской Федерации. Также ежегодно в республике продолжают снижаться объёмы квотирования иностранной рабочей силы из ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, в ночь 17 марта мигрант из Средней Азии похитил, а затем изнасиловал мать-одиночку из Якутии, которая возвращалась домой. До этого в городе арестовали еще одного иностранца по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки.

Вечером 18 марта властями была организована встреча в местном спорткомплексе “Триумф”, где перед жителями города (в основном мужчинами средних лет) выступили глава региона Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Аксентьева, ряд муниципальных депутатов и представители правоохранительных органов.

“Наша миграционная политика должна быть и будет направлена на защиту интересов жителей республики. Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником – незаконным предпринимательством. Будем выявлять незаконных мигрантов и депортировать их. Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов. Все преступления, совершаемые мигрантами, будут на особом контроле правоохранительных органов. Особый спрос будет с руководителей национальных общин”, – заявил тогда руководитель Якутии.

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