В “Шереметьево” пешеходную зону освободили от воды

Пешеходную зону в районе аэропорта «Шереметьево» полностью освободили от воды

Работы по устранению подтопления участка автомобильной дороги в районе пересечения Лобненского шоссе и Авиационной улицы продолжаются, пешеходную зону полностью освободили от воды, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

После продолжительных ливней подъездные пути к аэропорту «Шереметьево» оказались затоплены. Подтопление образовалось на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

«По состоянию на 06:00 29 июня, работы по откачке воды продолжаются. Проложена магистральная линия вдоль Лобненского шоссе, откачка воды ведется на четырех направлениях с помощью мотопомп, максимальная глубина на подтопленном участке снизилась до 10 сантиметров (минус 10 сантиметров), откачано около 6 тысяч кубометров», – говорится в сообщении.

Пешеходная зона полностью освобождена от воды. Движение автомобилей возобновлено.

Протяженность затопленного участка – 60 метров (по 30 метров слева и справа вдоль Шереметьевского шоссе от перекрестка с Лобненским шоссе), ширина – 30 метров, максимальная глубина достигала 50 сантиметров.

Также в аварийно-восстановительных работах в районе аэропорта «Шереметьево» специалисты привлекли уникальные мобильные насосные станции, которые могут перекачивать большие объемы воды за короткое время на расстояние до 4 километров.

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