В Азербайджане построят завод ГАЗ

Группа ГАЗ и компания Азермаш подписали соглашение о создании сборочного производства автомобилей и автобусов в Азербайджане

В рамках соглашения планируется строительство на территории Азербайджанской Республики предприятия по сборке коммерческих автомобилей марки ГАЗ, а также автобусов ЛиАЗ и «Вектор NEXT». Соглашение подписали Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и Председатель Правления компании «Азермаш» Эмин Ахундов.

В соответствии с соглашением, «Азермаш» построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов. Старт производства техники запланирован на конец 2019 года. На первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», а также «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС» и их полноприводные версии.

На втором этапе начнется выпуск автобусов «Вектор NEXT» и ЛиАЗ. На основе автомобилей ГАЗ в дальнейшем будет организовано производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов.

В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» организует поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии. Производство будет организовано в соответствии с технологическими требованиями «Группы ГАЗ». В ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

Подписание соглашения стало результатом совместной работы, которая началась в апреле 2018 года, когда был подписан меморандум между компанией «Азермаш» и Горьковским автозаводом, входящим в «Группу ГАЗ». Тогда «Азермаш» и Горьковский автозавод договорились о сотрудничестве в производстве коммерческой техники марки ГАЗ для жилищно-коммунального хозяйства, торговли, строительства, сельского хозяйства, различных видов бизнеса. Теперь сотрудничество российской и азербайджанской компаний будет вестись и в сфере городского пассажирского транспорта, сообщил источник.