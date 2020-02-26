У байкера Хирурга хотят отобрать товарный знак “Волк”

Арзамасский машиностроительный завод выдвинул иск к лидеру байк-клуба “Ночные волки” Александру Залдостанову, больше известному по кличке Хирург. Заводчане хотят лишить прокремлёвского мотоциклиста прав на товарный знак “Волк”

Как стало известно ТАСС, предприятие, выпускающее колёсную бронетехнику, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака “Волк”, зарегистрированного на Хирурга. Исковое заявление подано в Суд по интеллектуальным правам.

По данным источника, иск подан 20 февраля и принят к производству 21 февраля. Заседание суда назначено на 13 апреля. Первоначально права на знак “Волк” были выданы в 2000 году ассоциации байкеров “Ночные волки”. В 2007 году они были перерегистрированы на Залдостанова. Исключительное право на товарный знак продлено в августе 2019 года. Оно действует до марта 2029 года. АМЗ обращает внимание на то, что “Ночные волки” не используют данный товарный знак.

Прежде “Ночные волки” трижды использовали товарный знак “Волк”. В 1999 году они выпустили совместно с Ирбитским мотозаводом мотоцикл “Волк”, в 2015-м – свой концепт мотоцикла на базе итальянского Moto Guzzi California 1400, а в 2018-м – полностью оригинальный мотоцикл “Волк-2”. АМЗ товарный знак “Волк” требуется для новой бронемашины, которая будет стоять на ступень выше “Тигра”.

Лидер “Ночных волков” выразил удивление действиями Арзамасского машиностроительного завода.

“Для меня удивительно, почему этот вопрос вдруг вылился в судебную историю и почему выбор пал на столь оригинальный способ, когда именно суд должен стать площадкой для нашего общения. Таковы, наверное, новые веяния XXI века. Но мы совсем не против, чтобы замечательные бронемашины Арзамасского завода имели гордое имя “Волк”. Более того, мы приглашаем завод к сотрудничеству и участию в байк-шоу в августе нынешнего года в Севастополе. На нашей площадке, они могут представить свои машины, сделать выставку, мы только будем рады этому”, – прокомментировал ситуацию Залдостанов в беседе с РИА Новости.

По материалам Quto.