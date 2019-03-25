Редкие и популярные спортивные автомобили

Редкие и популярные спортивные автомобили
Март 25 08:08 2019

Эксперты составили рейтинг редких, но популярных спорткаров

Первое место указанного рейтинга досталось Jaguar XJ R15. Производитель выпустил всего лишь 53 машины данной модели. Рассматриваемое транспортное средство оснащается двигателем, уровень мощности которого составляет 450 лошадиных сил.

Jaguar XJ R15

Второе место занимает Zender Vision 3. В 1980-х годах было выпущено только 6 экземпляров данной модели. Максимальная скорость автомобиля составляет 282 километра в час.

Zender Vision 3

На третьей строчке располагается Dauer 962. В своё время было налажено серийное производство машин этой модели, но в данном случае речь не идет о больших объемах. Автомобиль имеет двигатель мощностью 730 лошадиных сил, который позволяет ему разгоняться до 405 километров в час.

Dauer 962

Четвертое место занимает Covini C6. Данное транспортное средство имеет 6 колёс. Максимальная скорость автомобиль составляет 299 километров в час.

Covini C6

Пятое место досталось Aixam Mega Track. Машина оснащается двигателем компании Mercedes-Benz мощностью 400 лошадиных сил.

Aixam Mega Track

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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