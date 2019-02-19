Honda закрывает свой единственный завод в Великобритании

Honda закрывает свой единственный завод в Великобритании
Февраль 19 15:07 2019

Honda намерена закрыть завод в Суиндоне

В качестве одной из главных причин называется неопределенность, связанная с выходом Великобритании из ЕС.Honda выставка

О том, что Honda намерена закрыть завод в Суиндоне, рассказал местный депутат Джастин Томлинсон. По его информации, соответствующее заявление автопроизводитель сделает в ближайшее время. В этом случае завод Honda где в настоящее время трудится около 3500 человек, прекратит работу.

Официально в Honda эти планы не прокомментировали. Вместе с тем,  японский производитель в последние годы столкнулся с рядом проблем на европейском рынке, в том числе с падением спроса на дизельные авто. По информации СМИ, в планах компании сконцентрировать производство в Японии.

Как сообщает автор, в прошлом году завод в Суиндоне выпустил более 160 000 автомобилей, что составляет более 10% от общего производства автомобилей в Великобритании.

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AMSRUS
AMSRUS

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