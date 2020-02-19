Марка Holden прекратит существование

Австралийская марка Holden, принадлежащая General Motors, полностью прекратит существование. Бренд более чем с 160-летней историей будет упразднен в январе следующего года

Отказ от компании Holden обусловлен рекордно низкими продажами ее автомобилей в Австралии и Новой Зеландии, а также связан с глобальной стратегией General Motors по уходу с «праворульных рынков». Представители американского концерна отметили, что решение об упразднении бренда было принято «с болью в сердце».

На данный момент штат Holden насчитывает около 800 сотрудников, 600 из которых останутся без работы. Остальные 200 специалистов будут задействованы в программе поддержки сервисной сети, которая рассчитана на следующие 10 лет. История марки Holden берет начало в 1856 г., когда иммигрант из Англии Джеймс Александр Холден основал в Аделаиде фирму J.A Holden and Co, занявшуюся выпуском амуниции для лошадей. В начале прошлого века было налажено производство автомобильных запчастей, а в 1920-х годах Holden начал делать кузовы для импортируемых шасси.

По материалам MotorPage