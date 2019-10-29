Марко включил Даниила Квята в число претендентов на место в Red Bull

Гоночный консультант Red Bull заявил, что Даниил Квят все-таки сохраняет шансы попасть в состав основной команды концерна в Ф1 в следующем году – несмотря на то, что ранее сам же исключил такой вариант развития событий

В ходе Гран При Сингапура в интервью Sky Sports Хельмут Марко сказал, что внутреннее решение по Даниилу Квяту уже принято, а кандидатами на место напарника Макса Ферстаппена в составе Red Bull Racing являются лишь Пьер Гасли и Алекс Элбон. Из слов австрийца можно было сделать вывод, что россиянин в 2020 году точно останется в Toro Rosso.

В том же интервью Марко заявил, что определиться с составами команд руководители гоночной программы Red Bull в Ф1 должны после этапа в Мексике. Однако теперь Хельмут взял свои слова обратно, сообщает «Motorsport.com».

«С моей стороны было ошибкой так говорить, – сказал он в интервью, отвечая на вопрос о комментариях, сделанных в Сингапуре. – Я почему-то думал, что Мексика в календаре идет после США. Но их поменяли местами (по сравнению с сезоном-2018). Мы между делом уже подтвердили, что все три пилота (Элбон, Гасли и Квят) останутся в наших командах. С Максом ситуация предельно ясна и так. Теперь нам некуда торопиться, чтобы определить кто в какой команде будет выступать». Марко отметил, что его слова о Квяте были неправильно поняты: «Я имел ввиду, что о качествах Квята мы уже все знаем. В чем мы не были уверены – это в способностях Элбона. Именно это я подразумевал». На уточняющий вопрос о том, являются ли в таком случае все трое – Элбон, Квят и Гасли – кандидатами на место в Red Bull Racing в 2020 году, Марко ответил утвердительно: «Да, все они».

Кроме того, Хельмут в очередной раз опроверг возможное приглашение в команду Нико Хюлькенберга, который рискует потерять место в Ф1 после расставания с Renault в конце года.