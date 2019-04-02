Ford Sollers объявляет снижение цен на автомобили

Ford Sollers объявляет снижение цен на автомобили
Апрель 02 16:07 2019

Ряд моделей автомобилей Ford можно приобрести с выгодой до 585 000 рублей

Компания Ford Sollers объявляет о снижении цен на ряд моделей: Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta, и Ford Explorer теперь можно приобрести с экономией до 585 000 рублей в зависимости от модели .Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (компенсация 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит). Дополнительную выгоду можно получить при приобретении автомобиля по программе Ford Credit.

Суммарный размер выгоды на каждую модель индивидуален и складывается из сниженной цены и/или специальных предложений.

Ford Focus

Цена на седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса Ford Focus снижена на 175 000 рублей во всех комплектациях.

Хетчбэк в базовой комплектации Trend с учетом экономии по программам Ford Credit и примерной экономии по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести по цене от 705 000 рублей.

Максимальная выгода на Ford Focus составляет 329 000 рублей для хэтчбека в версии Titanium.

Ford Kuga

Цена среднеразмерного кроссовера FordKuga снижена на 175 000 рублей во всех комплектациях.

Ford Kuga 2018

С учетом всех маркетинговых программ Ford Kuga в базовой комплектации Trend можно приобрести от 1 301 000 рублей.

Максимальная выгода на Ford Kugaможет составить 295 000 рублей. C такой экономией предлагается Ford Kuga в топовой комплектации Platinum.

Ford Explorer

Цена 7-местного внедорожника Ford Explorer снижена на 400 000 рублей во всех комплектациях. Помимо выгоды по программе Ford Credit, на модель действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающая экономию в 100 000 рублей при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией.

Ford Explorer ST

Стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ стартует от 2 372 000 рублей.

Максимальная выгода на обновленныйFord Explorerс учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 000 рублей.

Ford Fiesta

Цена на компактные седаны и хэтчбеки Ford Fiesta снижена на 75 000 рублей во всех комплектациях.

Хетчбэк с 105-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП в базовой комплектация Trendпри участии в госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести по цене от 697 000 рублей.

Ford Fiesta 34drive_1000

Максимальная выгода на FordFiestaс учетом экономии по госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» достигает 229 000 рублей и предоставляется на хэтчбек в топовой комплектации Platinum.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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