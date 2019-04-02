Ford Sollers объявляет снижение цен на автомобили

Ряд моделей автомобилей Ford можно приобрести с выгодой до 585 000 рублей

Компания Ford Sollers объявляет о снижении цен на ряд моделей: Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta, и Ford Explorer теперь можно приобрести с экономией до 585 000 рублей в зависимости от модели .Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (компенсация 10% стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит). Дополнительную выгоду можно получить при приобретении автомобиля по программе Ford Credit.

Суммарный размер выгоды на каждую модель индивидуален и складывается из сниженной цены и/или специальных предложений.

Ford Focus

Цена на седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса Ford Focus снижена на 175 000 рублей во всех комплектациях.

Хетчбэк в базовой комплектации Trend с учетом экономии по программам Ford Credit и примерной экономии по программе «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести по цене от 705 000 рублей.

Максимальная выгода на Ford Focus составляет 329 000 рублей для хэтчбека в версии Titanium.

Ford Kuga

Цена среднеразмерного кроссовера FordKuga снижена на 175 000 рублей во всех комплектациях.

С учетом всех маркетинговых программ Ford Kuga в базовой комплектации Trend можно приобрести от 1 301 000 рублей.

Максимальная выгода на Ford Kugaможет составить 295 000 рублей. C такой экономией предлагается Ford Kuga в топовой комплектации Platinum.

Ford Explorer

Цена 7-местного внедорожника Ford Explorer снижена на 400 000 рублей во всех комплектациях. Помимо выгоды по программе Ford Credit, на модель действует дополнительное предложение «Лояльная утилизация», обеспечивающая экономию в 100 000 рублей при предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета автомобиля Ford Explorer в связи с утилизацией.

Стоимость Ford Explorer в базовой комплектации XLT с учетом маркетинговых программ стартует от 2 372 000 рублей.

Максимальная выгода на обновленныйFord Explorerс учетом выгоды по программе Ford Credit может достигать 585 000 рублей.

Ford Fiesta

Цена на компактные седаны и хэтчбеки Ford Fiesta снижена на 75 000 рублей во всех комплектациях.

Хетчбэк с 105-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП в базовой комплектация Trendпри участии в госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» можно приобрести по цене от 697 000 рублей.

Максимальная выгода на FordFiestaс учетом экономии по госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» достигает 229 000 рублей и предоставляется на хэтчбек в топовой комплектации Platinum.