Непристегнутых водителей отследят дистанционно

Отслеживание ремней безопасности может начаться с 2022 года

В ГЛОНАСС рассказали, что с 2022 года будут собирать данные о непристегнутых ремнях безопасности водителей. В дальнейшем эта информация будет обрабатываться платформой по сбору автомобильных данных «Автодата».

«Конечно же, речь идет об обезличенных данных, поэтому штрафных санкций за непристегнутый ремень не последует. Платформа «Автодата» не будет знать, кто сидит в машине и кто ее владелец. Будет лишь в общем представление о соблюдении норм безопасности. Задачи создавать «большого брата» или всевидящее око не стоит», —цитирует ТАСС официального представителя ГЛОНАСС Ярослава Федосеева.

По словам эксперта, подобные данные уже собираются автодилерами и автопроизводителями и используются при разработке новых авто и модификации существующих. В большинстве же случаев судьба собранных сведений неизвестна.

Проект «Автодата» запущен с прошлого года по поручению президента России. Эксперты считают, что на сегодняшний день российский рынок автотелематики достиг ежегодного объема в 15 млрд рублей, и прогнозируют его дальнейший рост.

Источник Экспресс газета.