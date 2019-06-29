Представлены первые изображения кросс-купе от Lada

Представлены первые изображения кросс-купе от Lada
Июнь 29 20:07 2019

Независимые дизайнеры портала «Колёса.RU» представили свое видение модели кросс-купе от Lada

Автомобили в кузове кросс-купе весьма популярны в России, самые известные из них BMW X4 и X6, но в последние годы в данном сегменте автомобильного рынка стали появляться более бюджетные машины.

Так, одним из таких доступных автомобилей является кросс-купе от Lada. Независимые дизайнеры портала «Колёса. RU» показали свой вариант автомобиля. За основу они взяли Arkana, но при этом дизайн исполнен в актуальной стилистике российской компании. Автомобиль наградили новыми узкими горизонтальными фонарями.

Кросс-купе Lada 1

Фото: Колёса.RU

С боку кузова можно обнаружить фирменные Х-образные выштамповки, которыми украшены модели Vesta и Xray. Сзади выделяются раздельные фары, окруженные широкой окантовкой светодиодных ходовых огней.

В движение такой автомобиль мог приводиться 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. или более мощным 122-сильным агрегатом объёмом 1,8 литра. Топовый вариант может получить двигатель от модели Vesta Sport, выдающий 145 л.с. Кросс-купе Lada могло бы стать флагманом российского автозавода.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Ladaизображениекросс-купе
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Немцы полюбили Буханку?

Немцы полюбили Буханку? 0

Российский авторынок в 2016 году снизился на 11%

Российский авторынок в 2016 году снизился на 11% 0

На Рублёвке погибла знаменитая девушка-байкер

На Рублёвке погибла знаменитая девушка-байкер 2