Тюнинг-ателье ABT модернизировало универсал Audi A6 Avant

Тюнинг-ателье ABT модернизировало универсал Audi A6 Avant
Февраль 10 14:07 2019

На автосалоне в Женеве тюнеры из ABT представят новую версию Audi A6 Avant

Audi A6 Avant AbtАвтомобиль получил 21-дюймовые диски в покрышках Continental, а также выпускные патрубки, диаметр которых составляет 89 миллиметров.Audi A6 Avant Abt

На кнопке запуска двигателя данной версии находится логотип ABT. Сообщается, что 3-литровый двигатель был форсирован, теперь его мощность составляет 330 лошадиных сил вместо прежних 286 «лошадей».Audi A6 Avant Abt

Благодаря увеличению производительности автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 5,5 секунды, заводской версии на это требуется 5,7 с.

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AMSRUS
AMSRUS

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