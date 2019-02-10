Тюнинг-ателье ABT модернизировало универсал Audi A6 Avant

На автосалоне в Женеве тюнеры из ABT представят новую версию Audi A6 Avant

Автомобиль получил 21-дюймовые диски в покрышках Continental, а также выпускные патрубки, диаметр которых составляет 89 миллиметров.

На кнопке запуска двигателя данной версии находится логотип ABT. Сообщается, что 3-литровый двигатель был форсирован, теперь его мощность составляет 330 лошадиных сил вместо прежних 286 «лошадей».

Благодаря увеличению производительности автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 5,5 секунды, заводской версии на это требуется 5,7 с.

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