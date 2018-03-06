Европейцы выбрали автомобиль года-2018 21

Кроссовер Volvo XC40 стал победителем конкурса за звание лучшего автомобиля в Европе 2018 года.

Жюри конкурса, в которое входят журналисты из 22 стран Европы, выбрало семь участников финального голосования, итоги которого были подведены накануне открытия автосалоне в Женеве. В число претендентов на премию Car of the Year-2018 вошли Alfa Romeo Stelvio, Citroen C3 Aircross, Audi A8, BMW 5-Series, Kia Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40.

В тройку призёров по итогам голосования, как сообщает Коммерсант, попали Seat Ibiza и новый BMW 5-Series. Отметим, что для Volvo эта победа в Car of the Year-2018 стала первой за время проведения конкурса.