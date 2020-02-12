Тест-драйв Nissan Qashqai – лошадь с белым лбом

Nissan Qashqai родился в рубашке и сразу легендарным. Он же Dualis (Япония и Австралия), он же Rogue Sport (Северная Америка), он же Xiaoke (Китай) появился на свет сверхудачным кроссовером в Лондоне. Дизайн от Nissan Technical Centre Europe.

Назван в честь племён кашкаев живущих в центральном и юго-западном Иране, в провинциях Исфахан и Фарс. По утверждению российского и советского востоковеда Василия Бартольда это название переводится, как «лошадь с белым лбом».

Первое поколение произвело настоящий фурор. Его хотели все знакомые и не знакомые дамы. Ну, наверное, кроме тех, кто мог хотеть ML. Qashqai в линейке Nissan пришел на смену живучему и проходимому Mistral/Terrano II.

Текущая версия рестайлинг второго поколения Qashqai – мила, как для водителя, так и для пассажиров. Построена на модульной платформе Renault Nissan CMF.

К примеру, на эту же платформу ожидается пересадка следующего поколения Mitsubishi Outlander.

Никаких нареканий по управлению Qashqai не возникло. Повороты и реакция на руль у кроссовера Qashqai такая же быстрая, как и у седана.

Все логично, удобно и на своих местах. Большой диапазон регулировки сидений. У рулевого колеса регулируется вылет и наклон. Есть регулируемая поясничная опора на передних сиденьях.

На трассе Nissan Qashqai превращается в малошумный магистральный крейсер, в котором только шёпот ветра и показания приборов напоминают о скорости движения. Дорожный просвет автомобиля обеспечивает отличный обзор и бордюрную проходимость, а подвеска глотает неровности, кроме уж самых тяжелых. На 4wd версиях вместо торсионной балки в задней подвеске реализована многорычажка.

Интерьер предыдущей модели был пластиково-элементарен, в качестве маркетингового преимущества опирающуюся в большей степени на долговечность внедорожников конца прошлого века, а не изящество или красоту. Нынешняя модель в борьбе с конкурентами из Кореи и Германии получила более богатую, умеренно сдержанную отделку, сконцентрированную на удобстве и простоте использования: так называемые «точки касания» – получили более качественные материалы. Эффект первоначально незаметен, но накопленное влияние качества и отделки и эргономичности является значительным, особенно со временем.

Но вот мультимедия ЯндексАвто это беда… Сколько я не старался увидеть в продукте флагманской российской IT компании позитив – получается это сложно. Система постоянно виснет, воспроизведение с флеш карты притормаживает, UX дизайн (видимо опять от Лебедева) далек от совершенства, ну а работа навигатора заслуживает матов на отдельную публикацию, но все же приходится его включать ибо Яндекс просто растолкал конкурентов и нерыночно доминирует в России.

У версии Qashqai в России два бензиновых двигателя (всего в мире на Qashqai устанавливаются 7 бензиновых и 4 дизельных двигателя): 1,2 л DIG-T (115 л.с.), и 2,0 л (144 л.c.). Механическая КПП и бесступенчатый вариатор и два типа привода – 2 и 4WD.

Тут показатели неоднозначные. Несколько коллег посчитали двигатель достаточным, некоторым он показался слабоватым.

Автомобиль весит более полутора тонн с небогатыми 115/144 л.с. и 190/200 Н*м крутящего момента. Не сильно шустро ускоряется: вариатор и дроссель заставляют «петь» небольшой четырехцилиндровый двигатель, со скромным ускорением. При этом расход, может составить 12,5 литрами на 100 км., за неделю, как это случилось у меня. Нет, конечно, вы можете ездить экономнее, но еще менее динамично.

Nissan Qashqai удивительно интересен в движении по извилистой дороге благодаря подвеске, противостоящей кренам кузова, и рулевому управлению, которое при достаточном весе, добавляет автомобилю и движении на нем обстоятельности. При этом управление сохраняется острым.

С базовых комплектаций Qashqai оснащается круиз контролем. Во многих странах мира Nissan Qashqai оснащается еще и системой помощи водителю Nissan ProPilot. В России ProPilot можно встретить только на Leaf, доступном в каршеринге Яндекс Драйв, собственно, как и сам Nissan Qashqai. При этом по поминутным расценкам Кашкай в каршеринге уже почти премиум.

Итого: очень и очень хорошая подвеска, приемлемый комфорт, вялый двигатель. А разве девушке в городе нужен мощный двигатель?

Продажи

Рынок новых легковых автомобилей в России по указанным моделям (шт.)

Марка Модель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Volkswagen Tiguan 6634 12575 17892 29765 27340 23039 12133 10389 27047 31927 37399 Kia Sportage 11871 20982 22629 33604 33896 31037 17938 20002 24646 32651 32378 Toyota Rav4 8705 15521 25621 26801 39377 37996 24748 28511 33308 30412 30192 Nissan Qashqai 15800 20342 33263 35865 36181 34616 8766 16816 18896 22760 24469 Mazda CX-5 1 12469 19589 24400 17146 15230 18578 21688 22452 Hyundai Tucson 11880 5798 332 308 280 103 692 9045 11264 23869 22045 Subaru Forester 4372 3584 7189 6720 10734 11110 4574 3984 4458 4907 5506 Mitsubishi Eclipse Cross 2466 1777 Peugeot 3008 762 3329 4990 2488 1272 235 266 924 1328 913 Citroen C5 Aircross 123

Источник статистических данных: АВТОСТАТ