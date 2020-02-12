Тест-драйв Nissan Qashqai – лошадь с белым лбом

Тест-драйв Nissan Qashqai – лошадь с белым лбом
12 февраля 16:11 2020

Nissan Qashqai родился в рубашке и сразу легендарным. Он же Dualis (Япония и Австралия), он же Rogue Sport (Северная Америка), он же Xiaoke (Китай) появился на свет сверхудачным кроссовером в Лондоне. Дизайн от Nissan Technical Centre Europe.

Назван в честь племён кашкаев живущих в центральном и юго-западном Иране, в провинциях Исфахан и Фарс. По утверждению российского и советского востоковеда Василия Бартольда это название переводится, как «лошадь с белым лбом».

Первое поколение произвело настоящий фурор. Его хотели все знакомые и не знакомые дамы. Ну, наверное, кроме тех, кто мог хотеть ML. Qashqai в линейке Nissan пришел на смену живучему и проходимому Mistral/Terrano II.

Текущая версия рестайлинг второго поколения Qashqai – мила, как для водителя, так и для пассажиров. Построена на модульной платформе Renault Nissan CMF.

К примеру, на эту же платформу ожидается пересадка следующего поколения Mitsubishi Outlander.

Никаких нареканий по управлению Qashqai не возникло. Повороты и реакция на руль у кроссовера Qashqai такая же быстрая, как и у седана.

Все логично, удобно и на своих местах. Большой диапазон регулировки сидений. У рулевого колеса регулируется вылет и наклон. Есть регулируемая поясничная опора на передних сиденьях.

На трассе Nissan Qashqai превращается в малошумный магистральный крейсер, в котором только шёпот ветра и показания приборов напоминают о скорости движения. Дорожный просвет автомобиля обеспечивает отличный обзор и бордюрную проходимость, а подвеска глотает неровности, кроме уж самых тяжелых. На 4wd версиях вместо торсионной балки в задней подвеске реализована многорычажка.

Интерьер предыдущей модели был пластиково-элементарен, в качестве маркетингового преимущества опирающуюся в большей степени на долговечность внедорожников конца прошлого века, а не изящество или красоту. Нынешняя модель в борьбе с конкурентами из Кореи и Германии получила более богатую, умеренно сдержанную отделку, сконцентрированную на удобстве и простоте использования: так называемые «точки касания» – получили более качественные материалы. Эффект первоначально незаметен, но накопленное влияние качества и отделки и эргономичности является значительным, особенно со временем.

Но вот мультимедия ЯндексАвто это беда… Сколько я не старался увидеть в продукте флагманской российской IT компании позитив – получается это сложно. Система постоянно виснет, воспроизведение с флеш карты притормаживает, UX дизайн (видимо опять от Лебедева) далек от совершенства, ну а работа навигатора заслуживает матов на отдельную публикацию, но все же приходится его включать ибо Яндекс просто растолкал конкурентов и нерыночно доминирует в России.

У версии Qashqai в России два бензиновых двигателя (всего в мире на Qashqai устанавливаются 7 бензиновых и 4 дизельных двигателя): 1,2 л DIG-T (115 л.с.), и 2,0 л (144 л.c.). Механическая КПП и бесступенчатый вариатор и два типа привода – 2 и 4WD.

Тут показатели неоднозначные. Несколько коллег посчитали двигатель достаточным, некоторым он показался слабоватым.

Автомобиль весит более полутора тонн с небогатыми 115/144 л.с. и 190/200 Н*м крутящего момента. Не сильно шустро ускоряется: вариатор и дроссель заставляют «петь» небольшой четырехцилиндровый двигатель, со скромным ускорением. При этом расход, может составить 12,5 литрами на 100 км., за неделю, как это случилось у меня. Нет, конечно, вы можете ездить экономнее, но еще менее динамично.

Nissan Qashqai удивительно интересен в движении по извилистой дороге благодаря подвеске, противостоящей кренам кузова, и рулевому управлению, которое при достаточном весе, добавляет автомобилю и движении на нем обстоятельности. При этом управление сохраняется острым.

С базовых комплектаций Qashqai оснащается круиз контролем. Во многих странах мира Nissan Qashqai оснащается еще и системой помощи водителю Nissan ProPilot. В России ProPilot можно встретить только на Leaf, доступном в каршеринге Яндекс Драйв, собственно, как и сам Nissan Qashqai. При этом по поминутным расценкам Кашкай в каршеринге уже почти премиум.

Итого: очень и очень хорошая подвеска, приемлемый комфорт, вялый двигатель. А разве девушке в городе нужен мощный двигатель?

Продажи

Рынок новых легковых автомобилей в России по указанным моделям (шт.)

Марка Модель20092010201120122013201420152016201720182019
Volkswagen Tiguan663412575178922976527340230391213310389270473192737399
Kia Sportage1187120982226293360433896310371793820002246463265132378
Toyota Rav4870515521256212680139377379962474828511333083041230192
Nissan Qashqai158002034233263358653618134616876616816188962276024469
Mazda CX-511246919589244001714615230185782168822452
Hyundai Tucson1188057983323082801036929045112642386922045
Subaru Forester4372358471896720107341111045743984445849075506
Mitsubishi Eclipse Cross24661777
Peugeot 300876233294990248812722352669241328913
Citroen C5 Aircross123

Источник статистических данных: АВТОСТАТ

На тему:

Review Summary

3 out of 5
Двигатель
3.3 out of 5
Коробка (трансмиссия)
4.8 out of 5
Подвеска
4.7 out of 5
Тормоза
2 out of 5
Мультимедиа
3.8 out of 5
Ассистенты водителя
4.7 out of 5
Эргономика управления
3.4 out of 5
Экстерьер
4.9 out of 5
Интерьер
4.6 out of 5
Комфорт
4.5 out of 5
Управляемость
4.5 out of 5
Безопасность
4.05 Good 4.05 out of 5
  Article "tagged" as:
NissanQashqai
  Категории:
слайдерТест-драйв
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Автор

Алексей Буряк
Алексей Буряк

Основатель и CEO AMSRUS LLC

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