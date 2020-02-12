Тест-драйв Nissan Qashqai – лошадь с белым лбом

Назван в честь племён кашкаев живущих в центральном и юго-западном Иране, в провинциях Исфахан и Фарс. По утверждению российского и советского востоковеда Василия Бартольда это название переводится, как «лошадь с белым лбом».
Первое поколение произвело настоящий фурор. Его хотели все знакомые и не знакомые дамы. Ну, наверное, кроме тех, кто мог хотеть ML. Qashqai в линейке Nissan пришел на смену живучему и проходимому Mistral/Terrano II.
Текущая версия рестайлинг второго поколения Qashqai – мила, как для водителя, так и для пассажиров. Построена на модульной платформе Renault Nissan CMF.
К примеру, на эту же платформу ожидается пересадка следующего поколения Mitsubishi Outlander.
Никаких нареканий по управлению Qashqai не возникло. Повороты и реакция на руль у кроссовера Qashqai такая же быстрая, как и у седана.
Все логично, удобно и на своих местах. Большой диапазон регулировки сидений. У рулевого колеса регулируется вылет и наклон. Есть регулируемая поясничная опора на передних сиденьях.
На трассе Nissan Qashqai превращается в малошумный магистральный крейсер, в котором только шёпот ветра и показания приборов напоминают о скорости движения. Дорожный просвет автомобиля обеспечивает отличный обзор и бордюрную проходимость, а подвеска глотает неровности, кроме уж самых тяжелых. На 4wd версиях вместо торсионной балки в задней подвеске реализована многорычажка.
Интерьер предыдущей модели был пластиково-элементарен, в качестве маркетингового преимущества опирающуюся в большей степени на долговечность внедорожников конца прошлого века, а не изящество или красоту. Нынешняя модель в борьбе с конкурентами из Кореи и Германии получила более богатую, умеренно сдержанную отделку, сконцентрированную на удобстве и простоте использования: так называемые «точки касания» – получили более качественные материалы. Эффект первоначально незаметен, но накопленное влияние качества и отделки и эргономичности является значительным, особенно со временем.
Но вот мультимедия ЯндексАвто это беда… Сколько я не старался увидеть в продукте флагманской российской IT компании позитив – получается это сложно. Система постоянно виснет, воспроизведение с флеш карты притормаживает, UX дизайн (видимо опять от Лебедева) далек от совершенства, ну а работа навигатора заслуживает матов на отдельную публикацию, но все же приходится его включать ибо Яндекс просто растолкал конкурентов и нерыночно доминирует в России.
У версии Qashqai в России два бензиновых двигателя (всего в мире на Qashqai устанавливаются 7 бензиновых и 4 дизельных двигателя): 1,2 л DIG-T (115 л.с.), и 2,0 л (144 л.c.). Механическая КПП и бесступенчатый вариатор и два типа привода – 2 и 4WD.
Тут показатели неоднозначные. Несколько коллег посчитали двигатель достаточным, некоторым он показался слабоватым.
Автомобиль весит более полутора тонн с небогатыми 115/144 л.с. и 190/200 Н*м крутящего момента. Не сильно шустро ускоряется: вариатор и дроссель заставляют «петь» небольшой четырехцилиндровый двигатель, со скромным ускорением. При этом расход, может составить 12,5 литрами на 100 км., за неделю, как это случилось у меня. Нет, конечно, вы можете ездить экономнее, но еще менее динамично.
Nissan Qashqai удивительно интересен в движении по извилистой дороге благодаря подвеске, противостоящей кренам кузова, и рулевому управлению, которое при достаточном весе, добавляет автомобилю и движении на нем обстоятельности. При этом управление сохраняется острым.
С базовых комплектаций Qashqai оснащается круиз контролем. Во многих странах мира Nissan Qashqai оснащается еще и системой помощи водителю Nissan ProPilot. В России ProPilot можно встретить только на Leaf, доступном в каршеринге Яндекс Драйв, собственно, как и сам Nissan Qashqai. При этом по поминутным расценкам Кашкай в каршеринге уже почти премиум.
Итого: очень и очень хорошая подвеска, приемлемый комфорт, вялый двигатель. А разве девушке в городе нужен мощный двигатель?
Рынок новых легковых автомобилей в России по указанным моделям (шт.)
Источник статистических данных: АВТОСТАТ
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