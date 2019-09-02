В России представлен 7-местный Outlander, который мы одними из первых испытали на дорогах Рязанской области

В России представлен 7-местный Outlander, который мы одними из первых испытали на дорогах Рязанской области
Сентябрь 02 19:05 2019

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил долгожданный третий ряд сидений.

7-местный Outlander сохранил внешние габариты, так как производится на базе стандартной 5-местной модели, но стал еще более вместительным.

Mitsubishi Outlander с семью местами и третьим рядом сидений, который производится в Калуге, будет доступен в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD. Нам удалось одними из первых испытать его на просторах Рязанщины.

Outlander безусловный хит от Mitsubishi. В medium SUV сегменте он за 2019 год он на 4-ой позиции. Пропустил вперед Tiguan, RAV 4 и реактивно ворвавшийся в Top-3 Kodiaq с ростом в 144%. На хвосте CX-5 и X-Trail.

Потеснить Аутлэндер из пятерки лидеров в ближайшем будущем не получится – это безусловный российский народный любимец. Причем в семиместном исполнении – поклонников у него не уменьшится. Места на третьем ряду немного, но всяко больше, чем, к примеру, у Lexus RX350L. Да – на длительное время на третий ряд дети или домашние животные, но это все же 2 места и всего за +50 тыс. рублей.

Внутри, стоит отметить, появились воздуховоды в центральной консоли для пассажиров второго ряда. Сиденья переднего ряда получили дополнительную боковую поддержку. В 5-местной комплектации Ultimate 2,4 возможен бежевый салон.

Множество внутренней косметики вроде: нового дизайна накладки центральной консоли, подсветки кнопок стеклоподъемников, электронный «ручник», дополнительных USB разъемов и т. п.

Тест-драйв Mitsubishi Outlander Рязань август 2019

Илья Никоноров, Директор по маркетингу и PR “ММС Рус”

Внешние изменения более осязаемые и существенные. Новый дизайн:

  • фар, которые стали LED;
  • переднего бампера с решеткой радиатора, накладки заднего бампера;
  • заднего спойлера: версии 2.4 Ultimate и 3.0 GT;
  • дизайн дисков.

Улучшена шумоизоляция салона – двигатель стал шуметь откровенно меньше.  Перенастроена подвеска – стала мягче. Но даже в режиме «гонки» по окрестностям Рязани за победу в сказочном автоквесте от Mitsubishi нашему экипажу (в союзе с Максимом Черкашиным) ни разу не удалось пробить подвеску, чего нельзя сказать о резине. Yokohama Geoandar SUV пробивалась до диска на плавных кочках регулярно.

Тест-драйв Mitsubishi Outlander Рязань август 2019

Yokohama Geoandar SUV

Перенастроено рулевое управление – мне показалось, что стало отзывчивей, хотя смог бы утверждать только после длительного тест-драйва.
У нас был Outlander на тест-драйве в середине 2018 года. Мне удалось лишь вскользь его посмотреть и тогда он мне показался скучным. Простой, без затей и изюминки кросс эконом класса. В том же 2018 году, в сентябре произошел рейсталинг.

В 2019 году кроссовер еще раз обновили и добавили семиместную версию. Надо отметить, что сейчас я на него посмотрел совсем по-другому: современный Outlander и его характер изменились радикально. Теперь это боевой друг и товарищ в легких российских пампасах!Тест-драйв Mitsubishi Outlander Рязань август 2019

Помимо двух семиместных версий у нас на тесте был и заряженный GT за 2,5 млн. рублей. Так вот он вообще «дикий зверь» с 3.0L MIVEC, 227 л.с., АСС, LDW и FCM, RCTA, BSW, UMS и т.п.

Энерговооруженность у GT версии при крутящем моменте в 291 Н-м. и весе в 1,5 тонны весьма серьезная – постоянно хотелось наваливать на все 100!

Семиместные версии пока доступны на российском рынке только в двух комплектациях:

Комплектация Цена в рублях
Outlander 2.0 Intense+ 4WD (7s) CVT 20192 073 000
Outlander 2.4 Ultimate 4WD (7s) CVT 20192 369 000

Конечно же, все участники теста попробовали сесть на задний ряд сидений. Честно – даже с высоким ростом и лишним весом – возможно. Немного «клаустрофобно», но вполне. Удобно отодвигается второй ряд и не так проблематично поместится или покинуть третий ряд сидений.Тест-драйв Mitsubishi Outlander Рязань август 2019

Салон у семиместной версии трансформируется в 16-и вариантах. Багажного пространства – более чем.

Под полом багажника есть органайзер объемом 17 л. Сложили второй и третий ряды сидений длина багажника составляет: 1673 мм.

Все модификации Outlander оснащены бензиновым двигателем под топливо Аи-92 и вариаторами CVT.

И вот пока мы испытывали новый Mitsubishi Outlander в Рязани, компания «ММС Рус» сообщил о выдаче 150 000-го автомобиля Outlander 3-его поколения. С момента старта продаж в России было продано свыше 250 000 автомобилей Mitsubishi Outlander.

Обладательницей юбилейного автомобиля Mitsubishi Outlander стала Брунева Екатерина и её муж Иван. Семья выбрала Outlander 2.0 в комплектации Intense+ c полным приводом 4WD.

Обладательница юбилейного автомобиля Mitsubishi Outlander Брунева Екатерина и её муж Иван.

Стоит ли рассматривать/выбирать семиместную версию Mitsubishi Outlander? Однозначно стоит.

Цены на Mitsubishi Outlander сентября 2019 года

МодельЦена руб.
Outlander III RUS MIVEC 2.0 Inform RUS CVT 20191 699 000,00
Outlander III RUS MIVEC 2.0 Invite RUS CVT 2019 1 783 000,00
Outlander III RUS MIVEC 2.0 Invite 4WD RUS CVT 2019 1 894 000,00
Outlander III RUS MIVEC 2.0 Intense+ RUS CVT 2019 1 915 000,00
Outlander III RUS MIVEC 2.0 Intense+ 4WD RUS CVT 20192 023 000,00
Outlander III RUS MIVEC 2.0 Instyle 4WD RUS CVT 20192 108 000,00
Outlander III RUS MIVEC 2.4 Instyle 4WD RUS CVT 2019 2 166 000,00
Outlander III RUS MIVEC 2.4 Ultimate 4WD RUS CVT 2019 2 319 000,00
Outlander III RUS MIVEC 3.0 Ultimate 4WD RUS AT 20192 502 000,00
NEW Outlander III RUS MIVEC 2.0 Intense+ 4WD RUS (7 мест) CVT 20192 073 000,00
NEW Outlander III RUS MIVEC 2.4 Ultimate 4WD RUS (7 мест) CVT 20192 369 000,00
NEW Outlander III RUS MIVEC 2.4 Ultimate 4WD RUS (бежевый инт.) CVT 20192 330 000,00

Тест-драйв Mitsubishi Outlander Рязань август 2019

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  Article "tagged" as:
7 местMitsubishiOutlander
  Категории:
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Автор

Алексей Буряк
Алексей Буряк

Основатель и CEO AMSRUS LLC

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