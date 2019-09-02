В России представлен 7-местный Outlander, который мы одними из первых испытали на дорогах Рязанской области

Самый популярный кроссовер Mitsubishi в России получил долгожданный третий ряд сидений.

7-местный Outlander сохранил внешние габариты, так как производится на базе стандартной 5-местной модели, но стал еще более вместительным.

Mitsubishi Outlander с семью местами и третьим рядом сидений, который производится в Калуге, будет доступен в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD. Нам удалось одними из первых испытать его на просторах Рязанщины.

Outlander безусловный хит от Mitsubishi. В medium SUV сегменте он за 2019 год он на 4-ой позиции. Пропустил вперед Tiguan, RAV 4 и реактивно ворвавшийся в Top-3 Kodiaq с ростом в 144%. На хвосте CX-5 и X-Trail.

Потеснить Аутлэндер из пятерки лидеров в ближайшем будущем не получится – это безусловный российский народный любимец. Причем в семиместном исполнении – поклонников у него не уменьшится. Места на третьем ряду немного, но всяко больше, чем, к примеру, у Lexus RX350L. Да – на длительное время на третий ряд дети или домашние животные, но это все же 2 места и всего за +50 тыс. рублей.

Внутри, стоит отметить, появились воздуховоды в центральной консоли для пассажиров второго ряда. Сиденья переднего ряда получили дополнительную боковую поддержку. В 5-местной комплектации Ultimate 2,4 возможен бежевый салон.

Множество внутренней косметики вроде: нового дизайна накладки центральной консоли, подсветки кнопок стеклоподъемников, электронный «ручник», дополнительных USB разъемов и т. п.

Внешние изменения более осязаемые и существенные. Новый дизайн:

фар, которые стали LED;

переднего бампера с решеткой радиатора, накладки заднего бампера;

заднего спойлера: версии 2.4 Ultimate и 3.0 GT;

дизайн дисков.

Улучшена шумоизоляция салона – двигатель стал шуметь откровенно меньше. Перенастроена подвеска – стала мягче. Но даже в режиме «гонки» по окрестностям Рязани за победу в сказочном автоквесте от Mitsubishi нашему экипажу (в союзе с Максимом Черкашиным) ни разу не удалось пробить подвеску, чего нельзя сказать о резине. Yokohama Geoandar SUV пробивалась до диска на плавных кочках регулярно.

Перенастроено рулевое управление – мне показалось, что стало отзывчивей, хотя смог бы утверждать только после длительного тест-драйва.

У нас был Outlander на тест-драйве в середине 2018 года. Мне удалось лишь вскользь его посмотреть и тогда он мне показался скучным. Простой, без затей и изюминки кросс эконом класса. В том же 2018 году, в сентябре произошел рейсталинг.

В 2019 году кроссовер еще раз обновили и добавили семиместную версию. Надо отметить, что сейчас я на него посмотрел совсем по-другому: современный Outlander и его характер изменились радикально. Теперь это боевой друг и товарищ в легких российских пампасах!

Помимо двух семиместных версий у нас на тесте был и заряженный GT за 2,5 млн. рублей. Так вот он вообще «дикий зверь» с 3.0L MIVEC, 227 л.с., АСС, LDW и FCM, RCTA, BSW, UMS и т.п.

Энерговооруженность у GT версии при крутящем моменте в 291 Н-м. и весе в 1,5 тонны весьма серьезная – постоянно хотелось наваливать на все 100!

Семиместные версии пока доступны на российском рынке только в двух комплектациях:

Комплектация Цена в рублях Outlander 2.0 Intense+ 4WD (7s) CVT 2019 2 073 000 Outlander 2.4 Ultimate 4WD (7s) CVT 2019 2 369 000

Конечно же, все участники теста попробовали сесть на задний ряд сидений. Честно – даже с высоким ростом и лишним весом – возможно. Немного «клаустрофобно», но вполне. Удобно отодвигается второй ряд и не так проблематично поместится или покинуть третий ряд сидений.

Салон у семиместной версии трансформируется в 16-и вариантах. Багажного пространства – более чем.

Под полом багажника есть органайзер объемом 17 л. Сложили второй и третий ряды сидений длина багажника составляет: 1673 мм.

Все модификации Outlander оснащены бензиновым двигателем под топливо Аи-92 и вариаторами CVT.

И вот пока мы испытывали новый Mitsubishi Outlander в Рязани, компания «ММС Рус» сообщил о выдаче 150 000-го автомобиля Outlander 3-его поколения. С момента старта продаж в России было продано свыше 250 000 автомобилей Mitsubishi Outlander.

Обладательницей юбилейного автомобиля Mitsubishi Outlander стала Брунева Екатерина и её муж Иван. Семья выбрала Outlander 2.0 в комплектации Intense+ c полным приводом 4WD.

Стоит ли рассматривать/выбирать семиместную версию Mitsubishi Outlander? Однозначно стоит.

Цены на Mitsubishi Outlander сентября 2019 года