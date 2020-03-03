Новый Volkswagen Passat представлен на Балу немецкой экономики в Москве

В башне ОКО в Москва-Сити состоялся традиционный Бал немецкой экономики, где был представлен новый Volkswagen Passat. Марка Volkswagen выступила главным спонсором мероприятия

Бал немецкой экономики – мероприятие Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) с давней традицией. Впервые бал состоялся в 1996 году и с тех пор успел зарекомендовать себя как одно из ключевых светских событий немецкого бизнес-сообщества в Москве. Ежегодно бал собирает более 400 гостей, среди которых руководители высшего и среднего звена компаний-членов ВТП, представители Посольства Германии, российских деловых и политических кругов. В мероприятии также приняли участие Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской ВТП, Д-р Геза Андреас фон Гайр, посол Федеративной Республики Германия в РФ, Азер Талыбов, заместитель министра экономического развития РФ, а также уполномоченный концерна Volkswagen по России и СНГ,генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович и Ларс Химмер, управляющий директор Volkswagen Group Rus.

В этом году Бал немецкой экономики был посвящен Италии. Посетители мероприятия могли насладиться итальянской оперой, балетом и блюдами национальной кухни.

Гостям бала был представлен новый Volkswagen Passat. Новинка доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки.

В зависимости от комплектации, модель предлагается с широким набором инновационного оборудования: навигационной системой Discover Media, интерфейсом App-Connect, камерой заднего вида Rear View, электроприводом двери багажного отделения и другими функциями.

В Passat реализована совершенно новая система головного освещения со светодиодными фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией подсветки поворотов. Для комплектации Business опционально доступна головная оптика с функцией динамического поворотного света, меняющей направление светового пучка в поворотах. Комплектация Exclusive может быть дополнительно оснащена интеллектуальной системой IQ.Light со светодиодными матричными фарами и функцией адаптивного управления дальним светом. Благодаря данной системе автомобиль на скорости свыше 65 км/ч может ехать с постоянно включённым дальним светом, при этом система IQ.Light, распознавая появление других автомобилей в потоке, отключает часть светового пучка для предотвращения ослепления других участников движения. Система работает в нескольких режимах в зависимости от уровня освещенности.

Стильным элементом в интерьере Passat стала атмосферная подсветка с плавной регулировкой тона и возможностью выбора одного из 30 оттенков.

В качестве информационно-развлекательного оборудования в комплектации Respect предлагается радиосистема Composition с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 8 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, и разъемом USB-C. В комплектации Business и Exclusive представлена навигационная система Discover Media с экраном диагональю 8.5 дюймов и интерфейс App-Connect, позволяющий синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и AndroidAuto.

В новом Passat стало больше цифровых поверхностей. В качестве опции доступна цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display 10.25 дюйма, навигационная система Discover Pro с экраном 9.2 дюйма. Благодаря новой информационной платформе MIB3, функционал системы мультимедиа расширился.

К примеру, ее функциями можно управлять с помощью жестов, не касаясь экрана. Также в правой части дисплея выделена зона для меню быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. Кроме этого, появляется возможность персонализировать настройки профиля водителя – запоминать режим работы климат-контроля и подсветки салона.

Актуальное поколение модели Passat предлагает клиентам широкий набор функционального оборудования для повышения комфорта водителя и пассажиров. Для всех комплектаций в качестве базового оборудования представлены боковые зеркала с электроприводом и подогревом, функция обогрева форсунок омывателя лобового стекла, система помощи при начале движения на подъеме, круиз-контроль с ограничителем скорости, система «старт-стоп» и функция рекуперативного торможения, позволяющая экономить потребление топлива, подвеска для плохих дорог с усиленными стойками амортизатора.