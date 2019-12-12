В России активно растут продажи автомобилей Volvo

За период с января по ноябрь глобальные продажи компании достигли 631 213 автомобилей, увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда этот показатель составлял 582 096 единиц

Стабильная положительная динамика на протяжении всего года позволяет говорить о том, что Volvo Cars уверенно двигается в сторону установления нового для себя рекорда годовых мировых продаж. По итогам 2018 года общемировые продажи компании составляли 642 253 автомобиля.

В основе двузначного показателя увеличения объема продаж в ноябре лежал сохраняющийся высокий спрос на модели линейки кроссоверов и внедорожников Volvo, удостоенные многочисленных наград. Наиболее популярным в отчетном месяце стал среднеразмерный кроссовер ХС60, следом за ним по уровню востребованности расположились компактный кроссовер ХС40 и внедорожник ХС90. Свой заметный вклад в рост объема продаж в минувшем месяце также внесли универсал V60, универсал повышенной проходимости V60 Cross Country и седан S60.

Российские продажи Volvo Cars в ноябре 2019 года составили 959 автомобилей, продемонстрировав рост 5,6% по сравнению с ноябрем 2018 (908 ед.). Основными источниками роста стали новейшие модели в линейке марки. На 78,9% увеличился спрос на флагманские бизнес-седаны S90, на 37,1% – на признанный Автомобилем года-2018 и Кроссовером года-2019 (по версии ВВС Top Gear) компактный кроссовер ХС40. При этом в позиции лидера продаж сохранил за собой среднеразмерный кроссовер ХС60, за месяц было продано 368 автомобилей этой модели (на 37,3% больше, чем годом ранее). Volvo ХС40 удерживает вторую позицию по уровню спроса в России с результатом 240 проданных автомобилей, на третьей строчке – внедорожник ХС90, проданный в количестве 219 единиц (-10,2%). Всего за январь-ноябрь 2019 года российским клиентам было передано 7 699 автомобилей Volvo, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в России рост продаж Volvo Cars с начала 2019 года превысил среднемировой показатель почти в полтора раза.

Продажи на рынках Европы в ноябре увеличились на 5,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 29 261 автомобиля. В тройку наиболее востребованных моделей в этом регионе вошли ХС60, ХС40 и V60. Рост продаж за период с января по ноябрь составил 6,2% по сравнению с 2018 годом, общий объем достиг 306 381 автомобиля. На таких рынках, как Великобритания и Германия, совокупные продажи уже за месяц до завершения года превысили показатели 2018 года в целом, ноябрьский рост составил здесь 13% и 20,3% соответственно.

В Китае ноябрьский рост продаж автомобилей Volvo составил 26,7% по сравнению с прошлым годом, здесь за месяц было реализовано 14 502 автомобиля. В основе высоких показателей региона лежит спрос на модели локального производства – XC60, S90 и XC40. Рост продаж за январь-ноябрь на китайском рынке составил 16,3%. Количество реализованных автомобилей достигло 138 053 единиц, и этот высокий показатель означает, что на рынке Китая Volvo Cars также удалось за 11 месяцев 2019 года превзойти объем продаж за весь 2018 год в целом.

На рынке США продажи в ноябре выросли на 17,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года и достигли 9 635 автомобилей. Наиболее популярной моделью в данном регионе остается внедорожник ХС90, также в тройку наиболее популярных моделей вошли кроссоверы ХС60 и ХС40. Рост совокупных продаж Volvo Cars с начала года составил 7,2% на фоне января-ноября 2018 года, что превосходит среднерыночный показатель по США в целом. Всего с начала года реализовано 95 874 автомобиля Volvo.

Ноябрь Январь-ноябрь 2018 2019 Динамика 2018 2019 Динамика Европа 27 797 29 261 5,3% 288 369 306 381 6,2% Китай 11 450 14 502 26 ,7% 118 725 138 053 16,3% США 8 181 9 635 17,8% 89 437 95 874 7,2% Другие рынки 8 606 9 152 6,3% 85 565 90 905 6,2% Всего 56 034 62 550 11,6% 582 096 631 213 8,4%

Наиболее востребованной в мире моделью в линейке Volvo стал в ноябре ХС60 – продажи составили 18 955 автомобилей (на фоне 18 275 ед. в 2018 году). Также в тройку лидеров вошли ХС 40 с результатом 14 478 реализованных автомобилей (8 993 в 2018 г.) и ХС90 с результатом 9 087 автомобилей (7 534 в 2018 г.).