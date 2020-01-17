Команда «КАМАЗ-мастер»: Марафонский покер от “КАМАЗ-мастер” на ралли “Дакар”

Команда «КАМАЗ-мастер»: Марафонский покер от “КАМАЗ-мастер” на ралли “Дакар”
17 января 15:11 2020

Одиннадцатый этап международного ралли-марафона “Дакар-2020” в Саудовской Аравии прошел по маршруту Шубайтах – Харад

Главное автоспортивное приключение 2020 года под названием “Дакар” стремительно приближается к своему завершению. До финиша в Киддии остается всего два дня, но борьба за победу в ралли-марафоне еще не окончена. Значительный временной разрыв в табели о рангах никого не должен вводить в заблуждение – итоги будут подведены только после прибытия спортивной техники в закрытый парк гонки.

Усеченный первый этап двухдневного марафона расстроил многих спортсменов: им так и не удалось на все 100% проверить свои силы и мастерство в непроходимых песках и дюнах пустыни Руб-эль-Хали. С другой стороны, решение прервать спецучасток № 10 из-за погодных условий пошло на пользу лидерам в своих категориях. Кто знает, что могло произойти в величественных дюнах южной части Аравийского полуострова, и как бы выглядел турнирный расклад перед сегодняшним днем, останься кто-то из участников посреди одной из самых крупных пустынь планеты.

Марафонский покер от "КАМАЗ-мастер" на ралли "Дакар"

511 Karginov Andrey (rus), Mokeev Andrey (rus), Leonov Igor (rus), Kamaz, Kamaz – Master, Truck, Camion, action during Stage 11 of the Dakar 2020 between Shubaytah and Haradh, 744 km – SS 379 km, in Saudi Arabia, on January 16, 2020 – Photo Florent Gooden / DPPI

Благополучно прибыв на бивуак в Шубайтах (всего в 20 километрах от границы с ОАЭ), экипажи команды “КАМАЗ-мастер” внимательно осмотрели свои машины, и, не обнаружив каких-либо повреждений, отправились отдыхать перед второй частью марафонского пути. На старт этапа, который на 90% состоит из песка и дюн и изредка разбавлен грунтовыми участками, спортсмены должны выйти полностью сконцентрированными на предстоящем маршруте. Ошибки из-за усталости на ключевой стадии соревнования исключены.

В 6:25 утра прокладывать 379-километровый маршрут отправились мотоциклисты, через полтора часа был дан старт для внедорожников. Ранним выдалось начало дня и для грузового зачета – в 8:51 начался отсчет времени для Антона Шибалова. Последним из КАМАЗов через 8 минут после экипажа № 516 стартовал лидер генеральной классификации Андрей Каргинов. Следуя командной тактике (страховать друг друга) на трассе его дожидался остановившийся Эдуард Николаев.

Начало одиннадцатого этапа действительно стало настоящим испытанием для каравана ралли: первые 80 км пути составили дюны, высота которых в этом регионе Саудовской Аравии может достигать 250 метров. Спасибо погоде, благосклонной в этот день к дакаровцам: стихший сильный ветер не заметал следы в песках, сохраняя их в качестве ориентира для позади идущих участников. Это позволило более уверенно штурмовать дюны, но не значило, что их “взятие” будет проходить в облегченном режиме. Количество тех, кто столкнулся с трудностями при штурме природных препятствий, исчислялось десятками во всех зачетах. К примеру, чех Алеш Лопрайс “закопался” между 108 и 162 км и потерял около 20 минут, еще около двух часов он потратил на решение возникших проблем позднее, что стоило ему четвертой позиции в грузовом “женерале”. Не смог навязать борьбу КАМАЗам и занимающий третью строчку Сергей Вязович: накануне он столкнулся с поломкой (обрыв трубки закачки воздуха в левое переднее колесо, также были сломаны по одному листу на задних рессорах машины). На бивуаке в Шубайтахе один из МАЗов его партнеров по команде стал донором для капотного грузовика.

Марафонский покер от "КАМАЗ-мастер" на ралли "Дакар"

501 Sotnikov Dmitry (rus), Akhmadeev Ruslan (rus), Akmetziandov Ilgiz (rus), Kamaz, Kamaz – Master, Truck, Camion, action during Stage 11 of the Dakar 2020 between Shubaytah and Haradh, 744 km – SS 379 km, in Saudi Arabia, on January 16, 2020 – Photo Eric Vargiolu / DPPI

Лучшим на финише в районе больших солончаков Сабхат-Матти стал экипаж Андрея Каргинова. Для него эта победа стала шестой на “Дакаре-2020”. Полторы минуты ему проиграл Дмитрий Сотников. Антон Шибалов показал третье время дня (+3:25), Эдуард Николаев замкнул четверку (+4:18). Все российские экипажи прошли маршрут плотной группой в прямой видимости друг друга. Пятым стал Сергей Вязович, отстав на 12 минут. Уверенно прошел дистанцию Мартин Мацик, ставший шестым. Герт Хузинк на последних 200 км сбавил темп и завершил прохождение восьмым. Второй день подряд в топ-7 попал Патрис Гаррус.

Участников “Дакара-2020” ждет заключительный старт на гонке: дистанция двенадцатого этапа по маршруту Харад – Киддия составит 447 км, 374 из которых пройдут в рамках спецучастка. Караван ралли отправится на запад Саудовской Аравии и финиширует в 40 км от столицы королевства Эр-Рияда.

Марафонский покер от "КАМАЗ-мастер" на ралли "Дакар"

500 Nikolaev Eduard (rus), Iakovlev Evgenii (rus), Rybakov Vladimir (rus), Kamaz, Kamaz – Master, Truck, Camion, action during Stage 11 of the Dakar 2020 between Shubaytah and Haradh, 744 km – SS 379 km, in Saudi Arabia, on January 16, 2020 – Photo Frederic Le Floch / DPPI

Грузовой зачет. Результаты 11-го этапа. Топ-10

Pos.NameMakeTimeGap
1511Andrey KARGINOVKAMAZ04:44:5100:00:00
2501Dmitry SOTNIKOVKAMAZ04:46:1800:01:27
3516Anton SHIBALOVKAMAZ04:48:1600:03:25
4500Eduard NIKOLAEVKAMAZ04:49:0900:04:18
5503Siarhei VIAZOVICHMAZ04:57:0500:12:14
6504Martin MACIKIVECO04:58:0500:13:14
7521Patrice GARROUSTETATRA05:05:5800:21:07
8507Gert HUZINKRENAULT05:07:0200:22:11
9505Janus VAN KASTERENIVECO05:13:0400:28:13
10514Pascal DE BAARRENAULT05:21:0500:36:14

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 11-го этапа. Топ-10

Pos.NameMakeTimeGap
1511Andrey KARGINOVKAMAZ45:05:5500:00:00
2516Anton SHIBALOVKAMAZ45:44:2800:39:33
3503Siarhei VIAZOVICHMAZ46:57:0901:52:14
4501Dmitry SOTNIKOVKAMAZ47:54:3202:49:37
5504Martin MACIKIVECO48:30:2203:25:27
6505Janus VAN KASTERENIVECO49:25:1004:20:15
7528Aliaksei VISHNEUSKIMAZ50:27:2405:22:29
8521Patrice GARROUSTETATRA51:05:5406:00:59
9512Teruhito SUGAWARAHINO51:13:0606:08:11
10509Martin SOLTYSTATRA51:45:0706:40:12
500Eduard NIKOLAEVKAMAZвне общего зачета

 

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  Article "tagged" as:
ДакарКАМАЗ-МастерСаудовская Аравия
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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