Команда «КАМАЗ-мастер»: Марафонский покер от “КАМАЗ-мастер” на ралли “Дакар”

Одиннадцатый этап международного ралли-марафона “Дакар-2020” в Саудовской Аравии прошел по маршруту Шубайтах – Харад

Главное автоспортивное приключение 2020 года под названием “Дакар” стремительно приближается к своему завершению. До финиша в Киддии остается всего два дня, но борьба за победу в ралли-марафоне еще не окончена. Значительный временной разрыв в табели о рангах никого не должен вводить в заблуждение – итоги будут подведены только после прибытия спортивной техники в закрытый парк гонки.

Усеченный первый этап двухдневного марафона расстроил многих спортсменов: им так и не удалось на все 100% проверить свои силы и мастерство в непроходимых песках и дюнах пустыни Руб-эль-Хали. С другой стороны, решение прервать спецучасток № 10 из-за погодных условий пошло на пользу лидерам в своих категориях. Кто знает, что могло произойти в величественных дюнах южной части Аравийского полуострова, и как бы выглядел турнирный расклад перед сегодняшним днем, останься кто-то из участников посреди одной из самых крупных пустынь планеты.

Благополучно прибыв на бивуак в Шубайтах (всего в 20 километрах от границы с ОАЭ), экипажи команды “КАМАЗ-мастер” внимательно осмотрели свои машины, и, не обнаружив каких-либо повреждений, отправились отдыхать перед второй частью марафонского пути. На старт этапа, который на 90% состоит из песка и дюн и изредка разбавлен грунтовыми участками, спортсмены должны выйти полностью сконцентрированными на предстоящем маршруте. Ошибки из-за усталости на ключевой стадии соревнования исключены.

В 6:25 утра прокладывать 379-километровый маршрут отправились мотоциклисты, через полтора часа был дан старт для внедорожников. Ранним выдалось начало дня и для грузового зачета – в 8:51 начался отсчет времени для Антона Шибалова. Последним из КАМАЗов через 8 минут после экипажа № 516 стартовал лидер генеральной классификации Андрей Каргинов. Следуя командной тактике (страховать друг друга) на трассе его дожидался остановившийся Эдуард Николаев.

Начало одиннадцатого этапа действительно стало настоящим испытанием для каравана ралли: первые 80 км пути составили дюны, высота которых в этом регионе Саудовской Аравии может достигать 250 метров. Спасибо погоде, благосклонной в этот день к дакаровцам: стихший сильный ветер не заметал следы в песках, сохраняя их в качестве ориентира для позади идущих участников. Это позволило более уверенно штурмовать дюны, но не значило, что их “взятие” будет проходить в облегченном режиме. Количество тех, кто столкнулся с трудностями при штурме природных препятствий, исчислялось десятками во всех зачетах. К примеру, чех Алеш Лопрайс “закопался” между 108 и 162 км и потерял около 20 минут, еще около двух часов он потратил на решение возникших проблем позднее, что стоило ему четвертой позиции в грузовом “женерале”. Не смог навязать борьбу КАМАЗам и занимающий третью строчку Сергей Вязович: накануне он столкнулся с поломкой (обрыв трубки закачки воздуха в левое переднее колесо, также были сломаны по одному листу на задних рессорах машины). На бивуаке в Шубайтахе один из МАЗов его партнеров по команде стал донором для капотного грузовика.

Лучшим на финише в районе больших солончаков Сабхат-Матти стал экипаж Андрея Каргинова. Для него эта победа стала шестой на “Дакаре-2020”. Полторы минуты ему проиграл Дмитрий Сотников. Антон Шибалов показал третье время дня (+3:25), Эдуард Николаев замкнул четверку (+4:18). Все российские экипажи прошли маршрут плотной группой в прямой видимости друг друга. Пятым стал Сергей Вязович, отстав на 12 минут. Уверенно прошел дистанцию Мартин Мацик, ставший шестым. Герт Хузинк на последних 200 км сбавил темп и завершил прохождение восьмым. Второй день подряд в топ-7 попал Патрис Гаррус.

Участников “Дакара-2020” ждет заключительный старт на гонке: дистанция двенадцатого этапа по маршруту Харад – Киддия составит 447 км, 374 из которых пройдут в рамках спецучастка. Караван ралли отправится на запад Саудовской Аравии и финиширует в 40 км от столицы королевства Эр-Рияда.

Грузовой зачет. Результаты 11-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 04:44:51 00:00:00 2 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 04:46:18 00:01:27 3 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 04:48:16 00:03:25 4 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ 04:49:09 00:04:18 5 503 Siarhei VIAZOVICH MAZ 04:57:05 00:12:14 6 504 Martin MACIK IVECO 04:58:05 00:13:14 7 521 Patrice GARROUSTE TATRA 05:05:58 00:21:07 8 507 Gert HUZINK RENAULT 05:07:02 00:22:11 9 505 Janus VAN KASTEREN IVECO 05:13:04 00:28:13 10 514 Pascal DE BAAR RENAULT 05:21:05 00:36:14

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 11-го этапа. Топ-10