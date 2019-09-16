Первый ресторан Pizza Hut в сети АЗС Shell

На АЗС «Шелл» в московском Люблино открылся первый в сети столичных заправок ресторан Pizza Hut

Это стало возможно благодаря сотрудничеству между концерном «Шелл» и ресторанным оператором «АрмРест». В рамках этого соглашения на сегодняшний день на заправках уже работает 5 ресторанов: 1 – в Москве, 1 – в Химках, 1 – в Казани и 2 – в Санкт-Петербурге. До конца года планируется расширить сеть до десяти ресторанов.

Этот проект стал частью глобальной стратегии по увеличению доли нетопливного бизнеса «Шелл» на российском рынке. Руководство концерна хочет поднять эту цифру с 30% до 50% уже к 2025 году, превратив, таким образом, свои АЗС настоящие оазисы различных сервисов и услуг.

«Проект также ориентирован и на перспективу развития в нашей стране электрического транспорта, – рассказал журналистам директор по развитию и операционному управлению сети АЗС «Шелл» в России Виталий Маслов. – Сейчас в нашей сети уже есть 6 АЗС, которые оборудованы зарядками для электромобилей. Среднее время полной зарядки составляет около часа. С развитием индустрии оно может сократиться, но тем не менее это время наш гость должен провести с комфортом, и рестораны Pizza Hut им в этом помогут».

Сейчас основную часть нетопливных услуг на АЗС «Шелл» предоставляет бренд delibyShell. В кафе delibyShell клиенты АЗС могут купить уникальную продукцию собственного производства. Но чтобы усилить свои позиции в нетопливном бизнесе, концерн начал искать партнёров и постепенно расширять ассортимент услуг. Именно поэтому был заключен договор франшизы с компанией «АмРест», который рассчитан на 10 лет. Сотрудничество с Pizza Hut – один из первых таких проектов.

«У Pizza Hut очень высокие требования к качеству продуктов и готовой продукции. Я уверен, что наши сотрудники, которые начнут работать в этих ресторанах, будут повышать свои компетенции. Нам нужно выходить за рамки сети, наших заправок. Мы ожидаем, что более 50% продаж ресторана Pizza Hut будет осуществляться посредством доставки. Это прекрасная возможность для нас освоить данный сегмент рынка», – отметил Виталий Маслов.

В свою очередь генеральный директор Pizza Hut Александр Нигматуллин сказал: «Мы надеемся, что совместно мы сможем обеспечить экспоненциальный рост, привлечь лояльных посетителей заправок и наших ресторанов и преумножить наш общий бизнес».

Рестораны на АЗС ничем не будут отличаться от классических ресторанов Pizza Hut. И по аналогии с другими точками из ресторанов на АЗС можно будет делать заказы с доставкой, которой займется «Шелл». Концерн также рассматривает возможность развития этого сервиса и в отношении других товаров с АЗС: продукты, моторные масла, автохимия. Планируется, что в совокупности эти услуги увеличат количество клиентов на 3-5%.