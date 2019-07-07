Toyota RAV4 – начало пути

С чего начиналась история популярного кроссовера Toyota RAV4?

Нынешнее, уже пятое поколение кроссовера Toyota RAV4 является одним из самых популярных автомобилей на украинском рынке. Но многие ли поклонники модели помнят, как выглядел самый первый RAV?

А началось все на Токийском автосалоне далекого 1989 года. Именно там перед публикой впервые предстал забавный концепт-кар Toyota RAV Four (да-да, четверка прописью). Аббревиатура RAV расшифровывалась как Recreational Active Vehicle (автомобиль для активного отдыха).

В оригинальном пресс-релизе шоу-кар обозначили как «нео-городской полноприводный автомобиль, предназначенный для молодых людей, ведущих активный образ жизни».

Несмотря на статус концепта, модель выглядела практически серийно, как снаружи, так и внутри. Но после автошоу на несколько лет автомобиль «пропал с радаров», чтобы вновь вернуться на стенд в Токио в 1993 году, но уже с более привычным именем Toyota RAV4.

Уже в следующем, 94-м году модель отправилась на конвейер, но серийная версия получила совсем иной дизайн кузова. Лучше или хуже стал выглядеть поступивший в продажу RAV4 вопрос дискуссионный, но в оригинальности шоу-кару 89 года точно не откажешь.

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