Toyota RAV4 – начало пути

Нынешнее, уже пятое поколение кроссовера Toyota RAV4 является одним из самых популярных автомобилей на украинском рынке. Но многие ли поклонники модели помнят, как выглядел самый первый RAV?
А началось все на Токийском автосалоне далекого 1989 года. Именно там перед публикой впервые предстал забавный концепт-кар Toyota RAV Four (да-да, четверка прописью). Аббревиатура RAV расшифровывалась как Recreational Active Vehicle (автомобиль для активного отдыха).
В оригинальном пресс-релизе шоу-кар обозначили как «нео-городской полноприводный автомобиль, предназначенный для молодых людей, ведущих активный образ жизни».
Несмотря на статус концепта, модель выглядела практически серийно, как снаружи, так и внутри. Но после автошоу на несколько лет автомобиль «пропал с радаров», чтобы вновь вернуться на стенд в Токио в 1993 году, но уже с более привычным именем Toyota RAV4.
Уже в следующем, 94-м году модель отправилась на конвейер, но серийная версия получила совсем иной дизайн кузова. Лучше или хуже стал выглядеть поступивший в продажу RAV4 вопрос дискуссионный, но в оригинальности шоу-кару 89 года точно не откажешь.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru