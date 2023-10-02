Geely объявляет цены и начало приема заказов на новый Geely Coolray

Официальные представители Geely в России уже принимают заказы на свой новый кроссовер Geely Coolray, который доступен в четырех различных комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. Ценовой диапазон начинается с 2 594 990 рублей, но при использовании специальных условий для кредитной покупки и программы Trade-In, минимальная цена для данной модели снижается до 2 474 990 рублей.

Базовая комплектация Comfort включает светодиодные дневные ходовые огоньки, интегрированные в фары, указатели поворота в боковых зеркалах заднего вида, декоративные рейлинги на крыше и 17-дюймовые легкосплавные колеса. Интерьер украшен экокожей, используемой для приборной панели и дверных накладок.

Кресла оснащены подогревом, регулировкой в нескольких направлениях, а рулевая колонка настраивается по высоте и вылету. Водительское сиденье регулируется в шести направлениях, а пассажирское в четырех. Дополнительные характеристики включают подогрев рулевого колеса, электрообогрев стекла и форсунок стеклоомывателя, а также электростеклоподъемники с защитой от защемления и автоматическим режимом работы. Также предусмотрены крепления для детских кресел стандарта ISOFIX для безопасности при перевозке детей.

Geely Coolray 2024

Geely Coolray также оснащен электромеханическим стояночным тормозом с функцией AutoHold, системой Start-Stop, кнопкой запуска двигателя и дистанционным запуском с помощью ключа. Список функций включает круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камеру заднего вида и парковочные датчики на заднем бампере.

Мультимедийный комплекс оснащен сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем, поддерживающим Apple CarPlay и способным отображать экран смартфона. Он также имеет Bluetooth-модуль и шесть динамиков. Цифровая монохромная панель приборов имеет диагональ 10,25 дюйма. Для подключения внешних устройств есть два USB-разъема спереди и один сзади, а также 12-вольтовая розетка.

В плане безопасности автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов с распределением тормозных усилий, системой курсовой устойчивости, ассистентами при движении на склоне, антипробуксовочной системой и гидравлической системой помощи при торможении. Кроме того, имеется противоугонная сигнализация, иммобилайзер и датчики давления в шинах.

Комплектация Luxury добавляет 18-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета, панорамную крышу с люком и электроприводом, подсветку перчаточного ящика и зеркал в солнцезащитных козырьках, освещение пространства для ног водителя и пассажира, а также электропривод складывания наружных зеркал заднего вида. Салон украшен цветной цифровой панелью приборов, системой бесключевого доступа и боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира.

Flagship комплектация выделяется спортивными деталями, такими как красные спортивные тормозные суппорты, черные крыша и передние стойки, спойлер на задней двери и светодиодные дневные ходовые огоньки. Он также имеет подсветку в наружных зеркалах и электропривод багажной двери, а также датчик дождя, передние парковочные датчики, систему камер кругового обзора 360° с «прозрачным шасси» и беспроводную зарядку для смартфонов. Салон украшен экокожей с замшевыми вставками черного и красного цветов, а водительское кресло имеет электрорегулировки в шести направлениях, а также металлические накладки на педалях. Кроссовер также включает в себя четырехканальный видеорегистратор для записи дорожных событий.

Пассажиры второго ряда могут наслаждаться индивидуальными лампами освещения и центральным подлокотником с подстаканниками, а атмосферная подсветка создает комфортную обстановку в салоне. Flagship комплектация также включает адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки и боковые шторки безопасности. Автомобиль также оборудован системой автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, системой распознавания дорожных знаков, интеллектуальной системой управления дальним светом и системой мониторинга слепых зон. Цена для этой комплектации составляет 2 904 990 рублей, но с учетом специальных финансовых программ, она снижается до 2 784 990 рублей.

Комплектация Exclusive включает в себя двухцветные легкосплавные колесные диски специального дизайна и эксклюзивный цвет кузова «Лиловый перламутр». Цена для версии Exclusive составляет 2 934 990 рублей, но при использовании кредитной покупки и программы Trade-In, цена снижается до 2 814 990 рублей.

Geely Coolray оснащен 4-цилиндровым бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Пиковый крутящий момент составляет 270 Нм, доступных с 2000 оборотов в минуту. Двигатель работает с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. Эта силовая установка обеспечивает хорошую динамику и экономичный расход топлива. Для улучшения удобства водителя доступны четыре режима движения: Sport, Comfort, Eco и Adaptive.