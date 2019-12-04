Jaguar Land Rover выступил официальным автомобильным партнером ГУМ-Катка

Компания Jaguar Land Rover Россия традиционно выступила официальным автомобильным партнером ГУМ-Катка, который торжественно открылся в конце ноября на Красной площади в Москве. На главном катке столицы представлен новый Land Rover Discovery Sport

Ежегодно каток посещают тысячи поклонников активного образа жизни, чтобы разделить атмосферу новогоднего чуда и провести незабываемое время в кругу родных и друзей.

Темой оформления 14-го сезона ГУМ-Катка стала любимая программа детства «Спокойной ночи, малыши!», которая в этом году празднует свое 55-летие. Уникальный советский и российский телевизионный проект познакомил уже четыре поколения детей с легендарными персонажами – собакой Филей, зайчиком Степашкой, поросенком Хрюшей и вороной Каркушей, которые встречали всех присутствующих на открытии ГУМ-катка. Самые юные гости мероприятия получили возможность лично познакомиться и сфотографироваться со своими любимыми героями.

В рамках открытия катка в ноябре знаменитая фигуристка Татьяна Навка представила фрагмент мюзикла на льду «Спящая красавица», а также выступили обладательница званий Чемпионки мира и Европы Алина Загитова и двукратный победитель Чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышёв.

В течение всего сезона гости ГУМ-Катка могут познакомиться с одной из главных премьер компании Jaguar Land Rover – новым Land Rover Discovery Sport, который представлен на специальном стенде. Новый Discovery Sport стал еще более эффективным, технологичным и практичным. Новая архитектура Premium Transverse Architecture гарантирует повышенный комфорт и полное соответствие строжайшим стандартам безопасности, а передовые решения, такие как система «прозрачного капота» и зеркало заднего вида, трансформирующееся в видеоэкран высокого разрешения, делают премиальный внедорожник одним из самых технологичных представителей сегмента. Мультимедийная система Touch Pro дополнилась 10,25-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения и теперь доступна уже в базовой комплектации автомобиля. Системы Apple CarPlay и Android Auto обеспечивают полную интеграцию смартфонов, точка доступа 4G Wi-Fi поддерживает подключение до восьми устройств, а 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и полноцветный проекционный дисплей (HUD) довершают образ высокотехнологичного интерьера Discovery Sport.

ГУМ-Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 23:30 до 1 марта 2020 года.