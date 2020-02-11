Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году. Эксперты изучили более 9 млн машин и выявили модели SUV, с которыми владельцы испытывают больше всего проблем

Так, среди всех кроссоверов с пробегом самым ломучим оказался Dacia Duster – у 11,7% этих машин были проблемы с «масложором», рулевой рейкой, подвеской и даже фарами. Вторым стал Hyundai Tucson, 10,5% владельцев которого жаловались на слишком хрупкую заднюю подвеску. Замкнул тройку «неудачников» KIA Sportage, все «болячки» которого в 7,5% случаев пришлись на электрику и проводку.

Он же (KIA Sportage) возглавил антирейтинг среди кроссоверов старше трех лет. К этому времени, как стало известно «Автоновостям дня», у 15% автомобилей этой модели встречаются серьезные проблемы с тормозами.

Вторым в списке самых ломучих «кроссоверов-трехлеток» оказался Volkswagen Tiguan, со слабой и недолговечной подвеской которого встретились 14,2% владельцев.

Третьим стал Nissan Qashqai, который, как и упомянутый выше Duster, в 12,7% случаев страдает от «масложора» и хрупкой ходовой.