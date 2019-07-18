Пассажирский самолет Embraer E170 получит новые авиашины Michelin Air X

После серии испытаний бразильская компания Embraer приняла решение усовершенствовать региональный реактивный самолет Embraer E170, оснастив его радиальными шинами Michelin Air X с технологией NZG («Near Zero Growth»).

Модель Embraer E170, представленная в 2004 году, изначально комплектовалась диагональными шинами. В 2010 году для оснащения самолета E170 была одобрена первая радиальная шина – Michelin Air X M19601. В этом же году специалисты компаний Embraer и Мишлен приступили к совместным исследованиям на предмет чувствительности сдвоенных шин шасси к вибрациям (эффект резонанса, наиболее сильно проявляющийся при снижении и приземлении на высокой скорости). Инженеры Мишлен разработали оптимальное решение для снижения эффекта резонанса, позаимствовав технологию у велосипедных шин. Так появилась шина Michelin Air X M19602, которая прошла ряд испытаний в ходе выполнения посадок на скорости до 190 узлов (352 км/ч). Результатом этих испытаний стала повторная омологация радиальных шин Michelin для модели Embraer E170.

Технология NZG позволяет минимизировать увеличение размеров шины: уровень давления в авиационной шине очень высок (15 бар по сравнению с 2,5 бара для шин легковых автомобилей), это необходимо, чтобы выдерживать большой вес самолетов. На высоких скоростях при взлете и посадке под воздействием высокой центробежной силы авиационная шина может увеличиваться в размерах. Технология NZG минимизирует увеличение диаметра шины, и как следствие, шина становится более прочной и устойчивой к механическим повреждениям.

Сочетание шин Michelin Air X и технологии NZG обеспечивает сокращение общих эксплуатационных затрат по сравнению с использованием обычных радиальных шин благодаря увеличению количества циклов «взлет-посадка» (до 30%), повышению экономии топлива и исключительной стойкости к повреждениям. Как результат, снижается уровень выбросов CO2.

Шиной Michelin Air X M19602 будет оснащаться основное шасси реактивного самолета Embraer E170.