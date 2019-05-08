Suzuki дает скидку на замену тормозных колодок

Акция действует до 30 июня и распространяется на автомобили Suzuki старше 3-х лет.

Акция проходит с 1 мая во всех официальных дилерских центрах Suzuki.

По специальному сервисному предложению клиенты смогут заменить передние тормозные колодки по специальной цене от 5070 рублей, включая стоимость работ и запчастей, а также пройти бесплатный осмотр подвески автомобиля на подъемнике.

В период проведения акции клиенты смогут получить дополнительную выгоду до 30% на передние и задние тормозные диски, колодки и тормозные жидкости.

Более подробную информацию о предложениях Suzuki Сервис и условиях проведения акции можно получить на сайте: https://www.suzuki-motor.ru/support/special-offers/brakes/