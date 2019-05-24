Автомобили Hyundai – в телешоу «Звезды рулят»

Седан Hyundai Sonata, кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson приняли участие в съемках еженедельного телешоу «Звезды рулят»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» стала партнером еженедельного телешоу «Звезды рулят» на телеканале СТС и предоставила для съемок седаны Hyundai Sonata, кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson, а также свою новинку – спортивный автомобиль Hyundai i30 N. Всего запланировано 12 выпусков программы.

Принимать участие в проекте будут актеры театра и кинои звезды шоубизнеса: Виктор Логинов, Лиза Арзамасова, Наталья Медведева,Виктория Лукина,Роман Юнусов, Иван Жвакин, Валерия Федорович, Юлия Александрова, Александр Соколовский, Денис Косяков, Алина Алексеева, Анна Старшенбаум, Михаил Башкатов, Иван Чуйков, Владимир Селиванов и Влад Соколовский. Ведущими проекта стали звезды «Шоу выходного дня» телеканала СТС Антон Лирник и Ника Вайпер.

По задумке организаторов, участникам «Звезды рулят» предстоят непростые испытания: отвечать на вопросы из разных сфер знаний, одновременно ведя машину; побывать водителем лимузина и погрузчика; наносить макияж в движущейся машине, стоя в ее открытом люке, или стрелять из пейнтбол-ружья в определенные дорожные знаки также из открытого люка едущего авто.

Местом съемок шоу стал Парк технических видов спорта в Печатниках.

Автомобили Hyundai в данном проекте станут участниками непредсказуемого приключения, в котором надо быть стремительным, авантюрным и маневренным. Они покажут потенциальным покупателям другие свои сильные стороны, не всегда заметные на обычном тест-драйве или в автосалоне.