Renault представил новый Duster

Компания Renault представила еще одну версию модели Duster второго поколения. На этот раз для южноамериканского рынка. Внедорожники, которые будут собираться в Бразилии

От своего европейского аналога под маркой Dacia кроссовер отличается декором решетки радиатора и дополнительными противотуманками. Салон внедорожника такой же, как у российской Arkana, с увеличенным дисплеем мультимедийной системы. Дефлекторы вентиляции сделаны квадратными, как на машинах для рынка Ближнего Востока.

Данный Duster будут оснащать 1,6-литровым атмосферным двигателем либо турбомотором 1.33, разработанным Renault совместно с концерном Daimler. Коробки — пятиступенчатая «механика» или вариатор. К сожалению, перспективы появления этого автомобиля на нашем рынке пока туманны.

По материалам Motor Page.