Интерес к жёлтым автомобилям увеличился более чем втрое

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу и предложению на автомобили различных цветов в России весной 2024 года. Среди новых автомобилей наибольшей популярностью пользуются белые, а среди автомобилей с пробегом – черные. Белые автомобили заняли 36,56% в общем спросе, продемонстрировав рост на 82,2% по сравнению с весной 2023 года. На втором месте по популярности находятся черные автомобили, их доля составляет 24,04%, а рост спроса – 34,2%. Третье место занимают серые автомобили с долей 16,03% и ростом спроса на 83,6% за год. В топ-5 также вошли серебристые и зеленые автомобили, с долями 6,69% и 4,54% соответственно. Лидером по росту спроса стал желтый цвет: интерес к нему увеличился на 332,4% за год. На втором месте по динамике – голубой цвет с ростом на 133,1%, а на третьем – розовый, спрос на который вырос на 111%. Самая низкая средняя цена была зафиксирована у коричневых автомобилей – 1 800 000 рублей. Самой высокой оказалась средняя цена на автомобили золотого цвета – 5 670 000 рублей. Топ-5 цветов новых автомобилей по доле в спросе с 1 марта по 27 мая 2024 года ЦветДоля в спросе Средняя цена, руб.Белый36,56%2 663 524Чёрный24,04%3 311 136Серый16,03%2 989 986Серебряный6,69%2 950 000Зелёный4,54%3 158 840Топ-5 цветов новых автомобилей по доле в спросе, 1 марта — 27 мая 2024 г., Авито Авто Топ-5 цветов новых автомобилей по доле в спросе с 1 марта по 27 мая 2024 года включает практически те же цвета: Белый – 34,15%Черный – 20,26%Серый – 18,93%Серебристый – 7,30%Синий – 4,95%, обогнавший зелёный цвет В сегменте автомобилей с пробегом самым востребованным цветом стал черный с долей 21,35%. На втором месте находится белый с 21,11%, а на третьем – серый с 13,73%. Четвёртую и пятую позиции занимают серебристый (12,84%) и синий (9,43%). Минимальная средняя цена в этом сегменте – у зеленых машин: 398 998 рублей. Максимальная средняя цена – у черных автомобилей, составляя 1 439 902 рубля. Топ-5 цветов автомобилей с пробегом по доле в спросе с 1 марта по 27 мая 2024 года ЦветДоля в спросе Средняя цена1, руб.Чёрный21,35%1 439 902Белый21,11%1 355 388Серый13,73%1 109 276Серебряный12,84%732 211Синий9,43%850 000Топ-5 цветов автомобилей с пробегом по доле в спросе, 1 марта — 27 мая 2024 г., Авито Авто Лидером по доле в предложении стал белый цвет: такие автомобили составили 23,35% всех объявлений. На втором месте – черный с 20,63%, на третьем – серый с 14,59%. Четвертое и пятое места заняли серебристый и синий цвета с 12,02% и 8,83% соответственно. 1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.