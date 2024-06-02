Интерес к жёлтым автомобилям увеличился более чем втрое

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу и предложению на автомобили различных цветов в России весной 2024 года. Среди новых автомобилей наибольшей популярностью пользуются белые, а среди автомобилей с пробегом – черные.

Белые автомобили заняли 36,56% в общем спросе, продемонстрировав рост на 82,2% по сравнению с весной 2023 года. На втором месте по популярности находятся черные автомобили, их доля составляет 24,04%, а рост спроса – 34,2%. Третье место занимают серые автомобили с долей 16,03% и ростом спроса на 83,6% за год. В топ-5 также вошли серебристые и зеленые автомобили, с долями 6,69% и 4,54% соответственно.

Лидером по росту спроса стал желтый цвет: интерес к нему увеличился на 332,4% за год. На втором месте по динамике – голубой цвет с ростом на 133,1%, а на третьем – розовый, спрос на который вырос на 111%.

Самая низкая средняя цена была зафиксирована у коричневых автомобилей – 1 800 000 рублей. Самой высокой оказалась средняя цена на автомобили золотого цвета – 5 670 000 рублей.

Топ-5 цветов новых автомобилей по доле в спросе с 1 марта по 27 мая 2024 года

Цвет Доля в спросе Средняя цена, руб. Белый 36,56% 2 663 524 Чёрный 24,04% 3 311 136 Серый 16,03% 2 989 986 Серебряный 6,69% 2 950 000 Зелёный 4,54% 3 158 840 Топ-5 цветов новых автомобилей по доле в спросе, 1 марта — 27 мая 2024 г., Авито Авто

Топ-5 цветов новых автомобилей по доле в спросе с 1 марта по 27 мая 2024 года включает практически те же цвета:

Белый – 34,15% Черный – 20,26% Серый – 18,93% Серебристый – 7,30% Синий – 4,95%, обогнавший зелёный цвет

В сегменте автомобилей с пробегом самым востребованным цветом стал черный с долей 21,35%. На втором месте находится белый с 21,11%, а на третьем – серый с 13,73%. Четвёртую и пятую позиции занимают серебристый (12,84%) и синий (9,43%).

Минимальная средняя цена в этом сегменте – у зеленых машин: 398 998 рублей. Максимальная средняя цена – у черных автомобилей, составляя 1 439 902 рубля.

Топ-5 цветов автомобилей с пробегом по доле в спросе с 1 марта по 27 мая 2024 года

Цвет Доля в спросе Средняя цена1, руб. Чёрный 21,35% 1 439 902 Белый 21,11% 1 355 388 Серый 13,73% 1 109 276 Серебряный 12,84% 732 211 Синий 9,43% 850 000 Топ-5 цветов автомобилей с пробегом по доле в спросе, 1 марта — 27 мая 2024 г., Авито Авто

Лидером по доле в предложении стал белый цвет: такие автомобили составили 23,35% всех объявлений. На втором месте – черный с 20,63%, на третьем – серый с 14,59%. Четвертое и пятое места заняли серебристый и синий цвета с 12,02% и 8,83% соответственно.

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.