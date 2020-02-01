Кроссовер Kia Sportage получил сервисы Яндекс

Кроссовер Kia Sportage получил сервисы Яндекс
01 февраля 18:11 2020
  • С января 2020 года кроссовер KIA Sportage будет доступен с мультимедийной системой с поддержкой сервисов Яндекс в комплектациях Luxe Plus и выше
  • Сервис Яндекс.Навигатор позволит пользоваться наиболее актуальными версиями карт и получать информацию о транспортной обстановке в режиме реального времени

KIA Motors Russia & CIS сообщает, что с января 2020 года во всех официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации кроссовер KIA Sportage в комплектациях от Luxe Plus и выше будет предлагаться с обновленной мультимедийной системой

Информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем дополнена поддержкой сервисов Яндекс: Навигатор (с возможностью работы как в онлайн-режиме, так и оффлайн) и голосового помощника Алиса.

Работа Яндекс.Навигатора в режиме онлайн (при подключении по сети Wi-Fi, в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователя) позволяет в реальном времени получать информацию о дорожной обстановке, пробках, прочую оперативную вспомогательную информацию. Водитель может быть всегда уверен, что у него установлены наиболее актуальные карты – обновление происходит в автоматическом режиме.

Для работы в режиме оффлайн необходимо предварительно (также используя доступ в сеть через мобильный телефон пользователя или другой способ подключения к интернету по Wi-Fi), загрузить актуальные подробные карты необходимых регионов.Кроссовер KIA Sportage получил сервисы Яндекс

Голосовой помощник Алиса поможет построить и изменить маршрут, найти место для парковки, включить или выключить отображение пробок. Помощник может быть активирован кнопкой распознавания голосовых команд на руле автомобиля, через соответствующую иконку в окне Яндекса на экране мультимедийной системы автомобиля, или при помощи стандартных голосовых команд активации Яндекс («Ок, Яндекс» или «ОК, Алиса»).

Новая мультимедийная система также обеспечивает поддержку платформ Apple CarPlay и Android Auto, благодаря чему владельцы смогут пользоваться широким рядом приложений с основного экрана головного устройства Sportage.

Запуск сервисов Яндекс для кроссовера KIA Sportage осуществляется без дополнительных наценок к стоимости самого автомобиля.

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KIASportageмультимедийная системаЯндекс.Авто
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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