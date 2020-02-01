Кроссовер Kia Sportage получил сервисы Яндекс

Информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем дополнена поддержкой сервисов Яндекс: Навигатор (с возможностью работы как в онлайн-режиме, так и оффлайн) и голосового помощника Алиса.
Работа Яндекс.Навигатора в режиме онлайн (при подключении по сети Wi-Fi, в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователя) позволяет в реальном времени получать информацию о дорожной обстановке, пробках, прочую оперативную вспомогательную информацию. Водитель может быть всегда уверен, что у него установлены наиболее актуальные карты – обновление происходит в автоматическом режиме.
Для работы в режиме оффлайн необходимо предварительно (также используя доступ в сеть через мобильный телефон пользователя или другой способ подключения к интернету по Wi-Fi), загрузить актуальные подробные карты необходимых регионов.
Голосовой помощник Алиса поможет построить и изменить маршрут, найти место для парковки, включить или выключить отображение пробок. Помощник может быть активирован кнопкой распознавания голосовых команд на руле автомобиля, через соответствующую иконку в окне Яндекса на экране мультимедийной системы автомобиля, или при помощи стандартных голосовых команд активации Яндекс («Ок, Яндекс» или «ОК, Алиса»).
Новая мультимедийная система также обеспечивает поддержку платформ Apple CarPlay и Android Auto, благодаря чему владельцы смогут пользоваться широким рядом приложений с основного экрана головного устройства Sportage.
Запуск сервисов Яндекс для кроссовера KIA Sportage осуществляется без дополнительных наценок к стоимости самого автомобиля.
C 2014 года www.amsrus.ru
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