Hyundai объявляет об открытии первого учебного центра в России

В Москве состоялось открытие первого в России учебного центра Hyundai Training Academy

Это один из крупнейших учебных центров Hyundai в мире, оборудованный в соответствии с высокими стандартами в области современного обучения. В церемонии торжественного открытия приняли участие президент региональной штаб-квартиры Hyundai Russia&CIS г-н Сон Кёнгсу и управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

При строительстве Hyundai Training Academy были учтены лучшие технические решения и практики, зарекомендовавшие себя в академиях в Корее, США, Австралии, Малайзии и ОАЭ. Общая площадь нового учебного центра составляет 2734 кв.м. Учебный комплекс включает в себя восемь учебных классов, четыре комнаты для вебинаров, два шоурума для автомобилей, оснащенные подъёмниками, а также офисные и складские помещения, включая лаунж-зону.

Впервые на базе Hyundai Training Academy в России создана единственная в мире Genesis академия. Богатое техническое оснащение позволяет проводить обучение в дистанционной и очной формах.

Особое внимание уделено диджитал-обучению – доступны вебинары, на которых преподаватель может работать с графикой, используя флипчарты, электронные планшеты, демонстрировать особенности обслуживания или диагностики двигателей, благодаря мобильным мультифокусным видеокамерам. Разработаны онлайн-курсы, видеопособие, цифровые симуляторы процессов диагностики и обслуживания автомобилей. Для тех же, кто решит пройти обучение в самом учебном центре, все учебные помещения оборудованы 80-дюймовыми LCD экранами, а главный зал оборудован экраном 3 на 5 метров для удобства проведения продуктовых обучений. Общая площадь аудиторий для теоретических и диджитал-обучений составляет 393 кв.м. Для практических занятий оборудована техническая зона, площадь которой составляет 886 кв.м. В ней установлены специализированные стенды для полнофункциональной диагностики дизельной аппаратуры, оборудование для проведения диагностики и ремонта автоматических трансмиссий, систем кондиционирования, головного освещения, а также стенды для диагностики гибридных силовых установок.

Помимо технического обучения, Hyundai Training Academy оборудована двумя шоурумами для автомобилей Hyundai и Genesis, площадь которых составляет 873 кв.м., где сотрудники могут отработать коммуникационные навыки в максимально приближенной к естественной среде дилерского центра.

Ежедневно Hyundai Training Academy способна принять более 200 человек и 3500 человек ежегодно. Портфель обучений постоянно расширяется сотрудниками центра, на сегодняшний день он состоит из 21 обязательных и более 30 дополнительных учебных программ.

Hyundai Training Academy располагается по адресу: Ленинградское шоссе, д.47, строение 2.