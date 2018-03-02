Hyundai создала подразделение высокомощных машин 10

Hyundai объявила об учреждении нового подразделения, задачей которого станет развитие бизнеса в области производства высокомощных моделей, а также в сфере автоспорта.

Возглавить новое подразделение приглашен признанный специалист в данной области Томас Шемера (Thomas Schemera).

Подразделение высокомощных и спортивных моделей, работа которого началась в марте 2018 года, объединит все возможности Hyundai в области стратегического и продуктового планирования, маркетинга и продаж высокомощных моделей с целью максимального повышения эффекта синергии со штаб-квартирой компании и подразделением автоспорта Hyundai Motorsport GmbH для дальнейшего развития бизнеса в данном направлении.

С 2012 года, когда компания осуществила прорыв в сегмент высокомощных автомобилей, Hyundai Motor расширяет масштабы своего глобального присутствия в нем. В минувшем году компания запустила линейку высокомощных моделей N. Первым представителем этой линейки стал i30 N, затем, уже в начале 2018 года, на Североамериканском Международном Автосалоне (NAIAS) в Детройте состоялась мировая премьера модели Veloster N.

«Я весьма польщен возможностью присоединиться к Hyundai Motor, демонстрирующей на примере подготовки таких моделей, как i30 N, высочайший уровень мастерства в разработке своих технологий создания высокомощных автомобилей, хотя компания является относительным новичком в этом сегменте с высочайшей конкуренцией, – прокомментировал свое назначение Томас Шемера. – Я буду рад приложить все свои знания и опыт, накопленные за тридцать лет карьеры, чтобы внести как можно более весомый вклад в развитие Hyundai в этом направлении, постараюсь сделать все возможное, чтобы клиенты получали истинное удовольствие, находясь за рулем наших автомобилей».

Томасу Шемере 55 лет, он родился в Германии, получил высшее образование по специальностям инженера-механика в университете прикладных наук Бохума и промышленного инженера-экономиста в университете прикладных наук Мюнхена. Свою карьеру он начал в 1987 году, как инженер-проектировщик в концерне BMW, где впоследствии занимал ключевые позиции. В частности, в течение четырех лет он исполнял обязанности вице-президента по продажам и развитию дилерской сети в континентальном Китае, где за период с 2005 по 2008 год смог добиться четырехкратного увеличения объемов продаж продукции BMW и также моделей линейки BMW M. Его последней должностью в концерне BMW была позиция руководителя подразделений BMW М и BMW Individual в регионах Северной и Южной Америки.

«Томас Шемера – один из наиболее признанных специалистов в области создания высокомощных моделей, у него есть опыт работы на всех ключевых рынках мира, – говорит президент и руководитель направления разработки высокомощных моделей Hyundai Motor Group Альберт Бирманн (Albert Biermann). – Я искренне рад, что он присоединился к команде, и я уверен, что его участие в нашей работе поможет значительно ускорить развитие направления высокомощных автомобилей компании». Сам Альберт Бирманн был приглашен возглавить направление разработки высокомощных моделей в Hyundai Motor Group в 2015 году.

Линейка высокомощных моделей N компании Hyundai была разработана, чтобы сердца владельцев этих автомобилей бились чаще всякий раз, когда они оказываются за рулем. Ключевой ценностью линейки N являются не абсолютная мощность и не максимальные обороты двигателей, а непередаваемые ощущения, влияющие на частоту пульса того, кто находится за рулем. В 2017 году на рынок была выведена первая модель – i30 N, а в настоящее время готов пополнить линейку и Veloster N. В дальнейшем клиентам будет предложен еще более разнообразный ряд моделей, отличающихся захватывающей динамикой и управляемостью.

Основные этапы карьеры Томаса Шемеры (55 лет)

2015 – 2018 гг. – Руководитель подразделений BMW M и BMW Individual в регионах Северной и Южной Америки

2009 – 2014 гг. – Вице-президент по продажам, маркетингу и клиентскому опыту BMW M в Германии

2005 – 2008 гг. – Вице-президент по продажам и развитию дилерской сети BMW в Китае

1987 – 2007 гг. – различные должности в структуре концерна BMW

1987 г. – начало карьеры в BMW в должности инженера-проектировщика