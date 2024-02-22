“Моторинвест” представляет ценовую политику на элегантный купе-кроссовер DFSK ix5 и просторный семиместный кроссовер DFSK ix7



“Моторинвест”, официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России, представляет ценовую политику на две новые модели: динамичный купе-кроссовер DFSK ix5 и семиместный полноприводный кроссовер DFSK ix7. Эти модели расширяют ассортимент семейства автомобилей DFSK на российском рынке, где уже представлен семиместный кроссовер DFSK 580.

На старте продаж купе-кроссовер DFSK ix5 будет доступен в средней комплектации Premium, рекомендованная розничная цена составляет 2 990 000 рублей. Семиместный кроссовер DFSK ix7 предлагается в богатой комплектации Journey, цена которой стартует от 3 990 000 рублей.

Donfeng ix5

DFSK ix5 привлекает внимание своим динамичным дизайном и обширным функциональным оснащением. Благодаря отличным характеристикам, этот стильный и привлекательный купе-кроссовер становится важной моделью в линейке бренда, предлагая уникальный баланс между элегантностью купе и характером пятидверного кроссовера. Высокая поясная линия, “мускулистые” подштамповки над колесными арками и ниспадающая линия крыши делают облик ix5 более динамичным и элегантным.

DFSK ix7 представляет собой комфортный и мощный автомобиль для ежедневных нужд и отдыха. Для тех, кто ищет просторный и универсальный SUV с внедорожным потенциалом, он становится надежным спутником как в городе, так и в долгих путешествиях за пределами мегаполиса. DFSK ix7 сочетает в себе строгий классический дизайн, олицетворяющий уверенность и надежность, с инновационными технологиями, комфортабельной трехрядной компоновкой салона, производительным двигателем, а также полным набором опций комфорта и систем безопасности.