Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года

Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.

С точки зрения технической начинки Honda Breeze фактически является аналогом Honda CR-V актуального поколения. При этом экстерьер двух автомобилей имеет немало отличительных черт. Так, Breeze получил оригинальную радиаторную решетку, переработанные бампера и капот, модернизированные фары головного света и другие задние фонари на LED-матрицах.

Размеры новинки несколько превосходят “габариты” донора: длина увеличилась на 47 мм и достигает 4 634 мм, ширина составляет 1 855 мм, высота – 1 679 мм, размер колесной базы – 2 661 мм.

Моторная гамма Honda Breeze представлена турбированным двигателем объемом 1,5 литра на 193 л.с., а также гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового “атмосферника” и двух электромоторов, совокупной мощностью 215 л.с. В качестве трансмиссии для турбоагрегата предусмотрены 6-скоростная механическая КПП и вариатор, гибридная модификация сочетается с “роботом” CVT. Привод – передний и полный.

“В списке оснащения нового паркетника имеются: система предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль с режимом езды в пробках, мониторинг слепых зон, контроль полосы движения и камеры кругового видеообзора”, – сообщает издание “Новые автомобили”.

На китайском рынке Honda Breeze предлагается по цене от 168 900 юаней (около 1 515 000 рублей по текущему курсу).