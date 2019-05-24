Московских водителей предупредили о серьезных пробках после 15:00

Московских водителей предупредили о серьезных пробках после 15:00
Май 24 15:01 2019

В пятничный день после 15.00 ч в Москве ожидаются большие автомобильные пробки

В пятницу после 15:00 на московских дорогах ожидается сложная транспортная ситуация, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«В Москве снова сложно: сегодня пятница, вылетные трассы на выездах за город будут загружены уже после 15 часов. Дорожные работы по всему городу, в том числе, в центре и на ТТК, локальные ограничения из-за официальных мероприятий», – говорится в сообщении.

Дороги станут свободнее после 21:00.

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AMSRUS
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