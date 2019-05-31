Команда Maserati Multi 70 готова к регате CA 500

CA 500 – это последнее соревнование в California Offshore Race Week (Калифорнийская неделя гонок в открытом море) – серии гонок, организованных Encinal Yacht Club, Monterey Peninsula Yacht Club, Santa Barbara Yacht Club и San Diego Yacht Club.
Маршрут CA 500 от Сан-Франциско до Сан-Диего имеет протяженность около 500 миль: после пересечения стартовой линии рядом с St. Francis Yacht Club флотилия возьмет курс на маяк на Фараллоновых островах, а затем направится к финишной линии у Сан-Диего. В этом году гонка CA 500 впервые вошла в состав California Offshore Race Week. Эта серия, созданная в 2016 году, включает в себя еще три гонки с более короткими маршрутами: Spinnaker Cup, Coastal Cup и So Cal 300.
Наряду с Maserati Multi 70 в гонке участвуют еще три другие лодки: в категории многокорпусных судов – американская Argo класса MOD 70 во главе со шкипером Джейсоном Кэрроллом (Jason Carroll) и английскаяPower Play класса MOD 70 во главе со шкипером Петером Каннингэмом (Peter Cunningham); в категории однокорпусных судов – Free класса Swan 461.
Maserati Multi 70 впервые бросит вызов сразу двум судам класса MOD 70, с которыми он уже соперничал по отдельности: итальянский тримаран вел борьбу с Argoв гонке RORC Caribbean 600 в феврале 2019 года; с Power Play команда соревновалась в Rolex Middle Sea Race в октябре 2018 года и в RORC Transatlantic Race в ноябре 2019 года. Во всех трех регатах Maserati Multi 70 первым пересекал финишную линию.
Maserati Multi 70 будет идти в режиме полета, в отличие от ее прямых соперников, которые будут двигаться в классическом режиме MOD. В результате продолжительных исследований и испытаний, нацеленных на улучшение характеристик тримарана в режиме полета, итальянская команда разработала новые настройки подводных крыльев и Т-образных рулевых перьев. Два рулевых пера на правом и левом корпусах будут настроены на разные параметры компенсации и площади подводных крыльев, чтобы команда смогла протестировать новые конфигурации по ходу гонки.
Джованни Сольдини поясняет: «Мы очень рады принять участие в CA 500, которая станет отличной тренировкой перед Transpac (TranspacificYachtRace–Транстихоокеанская яхтенная гонка) и идеальной возможностью бросить вызов нашим соперникам. В этой гонке мы проведем множество тестов, нам не терпится испытать новые конфигурации и настройки подводных крыльев и рулевых перьев, а также парусов. Наш подход к этой гонке будет необычным: мы больше сосредоточимся на оптимизации Maserati Multi 70 в режиме полета и будем уделять меньше внимания тому, что делают наши соперники».
В течение первых 12 часов гонки прогнозы погоды показывают северо-западный ветер силой 25 узлов с порывами до 30 узлов и волнение на море: в таких условиях Maserati Multi 70 будет трудно стабильно двигаться в режиме полета. Ближе к финишной линии, на последних 100 милях, ветер резко стихнет, но на данный момент прогнозы разнятся: европейские прогнозы погоды показывают ветер от трех до четырех узлов, в то время как американские более оптимистичны.
В гонке CA 500 вместе со шкипером Джованни Сольдинина борту Maserati Multi 70 будут находиться шесть профессиональных мореходов:
Гонка CA 500 – это вторая регата Maserati Multi 70 и Джованни Сольдини в гоночном сезоне 2019 года после RORC Caribbean 600 в феврале. Затем итальянская команда примет участие в 50-й Transpacific Yacht Race, которая стартует 13 июля и пройдет по маршруту от Пойнт Фермин, Калифорния, до Гонолулу, Гавайи. После этого итальянский тримаран возьмет курс на Азию, чтобы принять участие в гонке Hong Kongto Vietnam Race, которая стартует 16 октября.
C 2014 года www.amsrus.ru