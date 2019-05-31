Команда Maserati Multi 70 готова к регате CA 500

Команда Maserati Multi 70 во главе с Джованни Сольдини поднимет паруса и выйдет из Сан-Франциско, стартуя в гонке CA 500

CA 500 – это последнее соревнование в California Offshore Race Week (Калифорнийская неделя гонок в открытом море) – серии гонок, организованных Encinal Yacht Club, Monterey Peninsula Yacht Club, Santa Barbara Yacht Club и San Diego Yacht Club.

Маршрут CA 500 от Сан-Франциско до Сан-Диего имеет протяженность около 500 миль: после пересечения стартовой линии рядом с St. Francis Yacht Club флотилия возьмет курс на маяк на Фараллоновых островах, а затем направится к финишной линии у Сан-Диего. В этом году гонка CA 500 впервые вошла в состав California Offshore Race Week. Эта серия, созданная в 2016 году, включает в себя еще три гонки с более короткими маршрутами: Spinnaker Cup, Coastal Cup и So Cal 300.

Наряду с Maserati Multi 70 в гонке участвуют еще три другие лодки: в категории многокорпусных судов – американская Argo класса MOD 70 во главе со шкипером Джейсоном Кэрроллом (Jason Carroll) и английскаяPower Play класса MOD 70 во главе со шкипером Петером Каннингэмом (Peter Cunningham); в категории однокорпусных судов – Free класса Swan 461.

Maserati Multi 70 впервые бросит вызов сразу двум судам класса MOD 70, с которыми он уже соперничал по отдельности: итальянский тримаран вел борьбу с Argoв гонке RORC Caribbean 600 в феврале 2019 года; с Power Play команда соревновалась в Rolex Middle Sea Race в октябре 2018 года и в RORC Transatlantic Race в ноябре 2019 года. Во всех трех регатах Maserati Multi 70 первым пересекал финишную линию.

Maserati Multi 70 будет идти в режиме полета, в отличие от ее прямых соперников, которые будут двигаться в классическом режиме MOD. В результате продолжительных исследований и испытаний, нацеленных на улучшение характеристик тримарана в режиме полета, итальянская команда разработала новые настройки подводных крыльев и Т-образных рулевых перьев. Два рулевых пера на правом и левом корпусах будут настроены на разные параметры компенсации и площади подводных крыльев, чтобы команда смогла протестировать новые конфигурации по ходу гонки.

Джованни Сольдини поясняет: «Мы очень рады принять участие в CA 500, которая станет отличной тренировкой перед Transpac (TranspacificYachtRace–Транстихоокеанская яхтенная гонка) и идеальной возможностью бросить вызов нашим соперникам. В этой гонке мы проведем множество тестов, нам не терпится испытать новые конфигурации и настройки подводных крыльев и рулевых перьев, а также парусов. Наш подход к этой гонке будет необычным: мы больше сосредоточимся на оптимизации Maserati Multi 70 в режиме полета и будем уделять меньше внимания тому, что делают наши соперники».

В течение первых 12 часов гонки прогнозы погоды показывают северо-западный ветер силой 25 узлов с порывами до 30 узлов и волнение на море: в таких условиях Maserati Multi 70 будет трудно стабильно двигаться в режиме полета. Ближе к финишной линии, на последних 100 милях, ветер резко стихнет, но на данный момент прогнозы разнятся: европейские прогнозы погоды показывают ветер от трех до четырех узлов, в то время как американские более оптимистичны.

В гонке CA 500 вместе со шкипером Джованни Сольдинина борту Maserati Multi 70 будут находиться шесть профессиональных мореходов:

Вилли Альтадил (Willy Altadil), Испания, шкотовый матрос – 1992 года рождения, начал ходить под парусами в очень раннем возрасте, а с 17 лет участвует в профессиональных гоночных регатах. В 2011 году он участвовал в Rolex Fastnet Race на борту макси-яхты Leopard, завоевав первое место; он входил в состав команды MAPFRE в Volvo Ocean Race 2014-2015 и 2017-2018 годов.

(Willy Altadil), Испания, шкотовый матрос – 1992 года рождения, начал ходить под парусами в очень раннем возрасте, а с 17 лет участвует в профессиональных гоночных регатах. В 2011 году он участвовал в Rolex Fastnet Race на борту макси-яхты Leopard, завоевав первое место; он входил в состав команды MAPFRE в Volvo Ocean Race 2014-2015 и 2017-2018 годов. Гвидо Бродджи (GuidoBroggi), Италия, шкотовый матрос главного паруса – 1971 года рождения, капитан судна Maserati Multi 70 с тысячами миль опыта океанских плаваний на своем счету. Он работает вместе с Джованни Сольдини на протяжении многих лет, с тех пор как он возглавлял работы по строительству и гоночной подготовке 60-футовой Fila в 1998 году. Он входил в состав команды Maserati Multi 70 в установившем новый рекорд переходе по маршруту «Чайной гонки» из Гонконга в Лондон и в RORC Caribbean 600 в 2019 году.

(GuidoBroggi), Италия, шкотовый матрос главного паруса – 1971 года рождения, капитан судна Maserati Multi 70 с тысячами миль опыта океанских плаваний на своем счету. Он работает вместе с Джованни Сольдини на протяжении многих лет, с тех пор как он возглавлял работы по строительству и гоночной подготовке 60-футовой Fila в 1998 году. Он входил в состав команды Maserati Multi 70 в установившем новый рекорд переходе по маршруту «Чайной гонки» из Гонконга в Лондон и в RORC Caribbean 600 в 2019 году. Оливье Эррера Перес (OliverHerreraPerez), Испания, баковый матрос – 1987 года рождения, за свою карьеру он участвовал в гонках на борту судов классов Ims 500, Swan 45 и Rc Ранее он входил в состав команды Maserati на судне VOR 70, а в настоящее время продолжает участвовать в гонках в качестве бакового матроса на борту Maserati Multi 70. Он был членом команды Джованни Сольдини в рекордной «Чайной гонке» и в RORC Caribbean 600.

(OliverHerreraPerez), Испания, баковый матрос – 1987 года рождения, за свою карьеру он участвовал в гонках на борту судов классов Ims 500, Swan 45 и Rc Ранее он входил в состав команды Maserati на судне VOR 70, а в настоящее время продолжает участвовать в гонках в качестве бакового матроса на борту Maserati Multi 70. Он был членом команды Джованни Сольдини в рекордной «Чайной гонке» и в RORC Caribbean 600. Нико Малингри (Nico Malingri), Италия, лебедочник и шкотовый матрос – 1991 года рождения, он начал ходить под парусами в очень молодом возрасте и установил два рекорда для команд из двух человек вместе со своим отцом Витторио Малингри (Vittorio Malingri) на борту 20-футового катамарана: на маршрутах Марсель-Карфаген в 2016 году и Дакар-Гваделупа в 2019 году. На бортуMaseratiMulti 70 он участвовал в последних гонках Rolex Middle Sea Race, RORC Transatlantic Race и RORC Caribbean

(Nico Malingri), Италия, лебедочник и шкотовый матрос – 1991 года рождения, он начал ходить под парусами в очень молодом возрасте и установил два рекорда для команд из двух человек вместе со своим отцом Витторио Малингри (Vittorio Malingri) на борту 20-футового катамарана: на маршрутах Марсель-Карфаген в 2016 году и Дакар-Гваделупа в 2019 году. На бортуMaseratiMulti 70 он участвовал в последних гонках Rolex Middle Sea Race, RORC Transatlantic Race и RORC Caribbean Франсуа Робер (François Robert), Франция, питмен – 1967 года рождения, он участвовал во множестве гонок, в том числе в двух Mini Transat и в одной Transat Jacques Vabre. Он входил в состав команды, занимавшейся строительством лодок Джованни Сольдини – 60-футовой Fila и Telecom Italia 40-го класса. На борту итальянского тримарана он участвовал в последних гонках Rolex Middle Sea Race и RORC Transatlantic Race.

(François Robert), Франция, питмен – 1967 года рождения, он участвовал во множестве гонок, в том числе в двух Mini Transat и в одной Transat Jacques Vabre. Он входил в состав команды, занимавшейся строительством лодок Джованни Сольдини – 60-футовой Fila и Telecom Italia 40-го класса. На борту итальянского тримарана он участвовал в последних гонках Rolex Middle Sea Race и RORC Transatlantic Race. Маттео Сольдини (Matteo Soldini), Италия, лебедочник и шкотовый матрос – 1993 года рождения, он принимает участие в проекте Maserati Multi 70 с самого начала и участвовал во многих гонках в открытом море, включая одну RORC Caribbean Он входил в состав команды тримарана в недавних гонках Rolex Middle Sea Race, RORC Transatlantic Race иRORC Caribbean 600.

Гонка CA 500 – это вторая регата Maserati Multi 70 и Джованни Сольдини в гоночном сезоне 2019 года после RORC Caribbean 600 в феврале. Затем итальянская команда примет участие в 50-й Transpacific Yacht Race, которая стартует 13 июля и пройдет по маршруту от Пойнт Фермин, Калифорния, до Гонолулу, Гавайи. После этого итальянский тримаран возьмет курс на Азию, чтобы принять участие в гонке Hong Kongto Vietnam Race, которая стартует 16 октября.