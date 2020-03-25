Автомобили Changan оснащаются антибактериальным воздушным фильтром класса PM0.1

Автомобили Changan оснащаются антибактериальным воздушным фильтром класса PM0.1
25 марта 10:11 2020

В стремлении предоставить абсолютную безопасность каждому водителю компания Changan на глобальном уровне представила новую разработку – высокоэффективный антибактериальный фильтр класса PM0.1

До конца марта все новые автомобили Changan будут оснащены новым фильтром. PM0.1 получил национальный сертификат CATARC CN95 Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC (CAQC).

Будучи профессиональной организацией по сертификации качества китайской автомобильной продукции CAQC ввела классификационные правила по сертификации воздушных фильтров. Согласно этой классификации, воздушные фильтры подразделяются на 5 уровней в зависимости от степени фильтрации воздуха, которую они могут обеспечивать. Правила сертификации воздушных фильтров CAQC являются одними из самых строгих в отрасли. Самый высокий уровень фильтрации – CN95. Согласно установленным правилам воздушные фильтры CN95 должны обеспечивать фильтрацию воздуха на 95%, а также обеспечивать уровень защиты на 99,99% от различных бактерий.

Автомобили Changan оснащаются антибактериальным воздушным фильтром класса PM0.1

С момента появления коронавируса Changan не прекращает свои научные исследования. Changan создал интеллектуальную систему защиты здоровья, которая может обеспечить эффективную фильтрацию и вентиляцию воздуха в соответствии с основными потребностями автовладельцев. Высокоэффективный фильтр класса PM0.1 является одним из составляющих этой интеллектуальной системы. Сертифицированный антибактериальный воздушный фильтр класса PM0.1 обеспечивает фильтрацию воздуха на 97,7%. В то же время противовирусные составляющие фильтра могут препятствовать распространению бактерий и тем самым обеспечивать высокую защиту здоровья автовладельца. Система подачи свежего воздуха может автоматически производить фильтрацию воздуха, когда автомобиль припаркован, тем самым гарантировать постоянную чистоту воздуха в салоне автомобиля.

«Компания Changan уделяет особое внимание безопасности. Внедрение такой интеллектуальной системы Changan позволит повысить стандарты надежности и безопасности наших автомобилей и предоставить не только безопасность передвижения, но и защиту здоровья автовладельцев и пассажиров», – отмечает заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus, Сунь Цзэцзюнь.

Changan CS55

Changan также заботится о безопасности и комфорте автовладельцев в России. К примеру, уже представленный на рынке кроссовер CS55 оснащен климат-контролем с возможностью ионизации воздуха, что позволяет обеспечить чистый воздух и комфортную среду в салоне автомобиля. Все автомобили Changan отличает высокая степень безопасности и комфорта для автовладельцев. Так, представленный в декабре 2019 года CS55 был признан самым надежным и безопасным автомобилем согласно оценке авторитетной американской организации J.D. Power. Кроссовер завоевал 1-ое место среди всех брендов и продуктов, которые были реализованы в Китае в 2018 году в классе SUV-C.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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