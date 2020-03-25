Автомобили Changan оснащаются антибактериальным воздушным фильтром класса PM0.1

\u0412 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u0443\u044e \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Changan \u043d\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0443 \u2013 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043d\u0442\u0438\u0431\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 PM0.1\r\n\u0414\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 Changan \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u044b \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u043e\u043c. PM0.1 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442 CATARC CN95 \u0426\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430 CATARC (CAQC).\r\n\r\n\u0411\u0443\u0434\u0443\u0447\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u043e \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438 CAQC \u0432\u0432\u0435\u043b\u0430 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043f\u043e \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0448\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u043e\u0432. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0448\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u044b \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 5 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0439 \u0432 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0438 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0448\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u043e\u0432 CAQC \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0432 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0438. \u0421\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u2013 CN95. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u043c \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0448\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u044b CN95 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u043d\u0430 95%, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u043d\u0430 99,99% \u043e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0439.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0421 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 Changan \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. Changan \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443\u044e \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0438 \u0432\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0446\u0438\u044e \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432. \u0412\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 PM0.1 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438\u0437 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0445 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b. \u0421\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043d\u0442\u0438\u0431\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0448\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 PM0.1 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u043d\u0430 97,7%. \u0412 \u0442\u043e \u0436\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0440\u0435\u043f\u044f\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0431\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0439 \u0438 \u0442\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0443\u044e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0443 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430. \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0441\u0432\u0435\u0436\u0435\u0433\u043e \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u043f\u0440\u0438\u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d, \u0442\u0435\u043c \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u0443\u044e \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0442\u0443 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f.\r\n\u00ab\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Changan \u0443\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412\u043d\u0435\u0434\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b Changan \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u043e \u0438 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0443 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u0438 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432\u00bb, - \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 Changan International \u0438 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 Changan Motors Rus, \u0421\u0443\u043d\u044c \u0426\u0437\u044d\u0446\u0437\u044e\u043d\u044c.\r\n\r\n\r\nChangan \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438. \u041a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443, \u0443\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 CS55 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442-\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0435\u043c \u0441 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u043e\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442\u044c \u0447\u0438\u0441\u0442\u044b\u0439 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u0443\u044e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0443 \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. \u0412\u0441\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 Changan \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432. \u0422\u0430\u043a, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u0435 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430 CS55 \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u043c \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 J.D. Power. \u041a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0435\u0432\u0430\u043b 1-\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0432 2018 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 SUV-C.